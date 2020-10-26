شعوب المايا القديمة طوروا أحد أقدم أنظمة تنقية المياه في العالم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة إلى أن شعوب المايا القديمة في أمريكا الوسطى طوروا أحد أقدم أنظمة تنقية المياه في العالم – ويعملون به حتى اليوم.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اكتشف خبراء من الولايات المتحدة أدلة على وجود هذا النظام، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام – في خزان كورينتال في مدينة تيكال، شمال غواتيمالا.

مواصفات النظام المائي

واحتوى النظام – الذي كان مصدرًا رئيسيًا للمياه لشعوب المايا القديمة – على الكوارتز البلوري في الرمل الخشن والزيوليت المستورد من مسافة 18 ميلًا شمال شرق المدينة.

ويعمل الكوارتز والزيوليت، وهو مركب يحتوي على السيليكون والألمنيوم، معًا على إنشاء غربال جزيئي – ولا يزال كلاهما مستخدمًا حتى اليوم في أنظمة الترشيح الحديثة.

وقال الخبراء إن المرشح القديم كان سيزيل المعادن الثقيلة والميكروبات الضارة والمركبات الغنية بالنيتروجين والسموم الأخرى من مياه حضارة المايا، ويحبس المنخل الجزيئي العناصر الضارة مع السماح للماء نفسه بالمرور.

يعمل حتى اليوم

وقال مؤلف البحث وعالم الأنثروبولوجيا كينيث بارنيت تانكرسلي من جامعة سينسيناتي بولاية أوهايو: “المثير للاهتمام هو أن هذا النظام يظل فعالًا حتى اليوم – وقد اكتشفه شعب المايا منذ أكثر من 2000 عام”.

هذا يعني أن نظام الترشيح في أمريكا الوسطى كان سيقدم قبل نظرائه في أوروبا – وكان الأول من نوعه في ما يسمى بالعالم الجديد.

تتبع الباحثون أصل الكوارتز والزيوليت – الذي تم العثور عليه فقط في تيكال في الخزان الكوري – إلى التلال شديدة الانحدار في باجو دي أزوكار، على بعد حوالي 18 ميلًا (29 كيلومترًا) شمال شرق المدينة.

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