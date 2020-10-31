شفاء كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن شفاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا الذي تعرض له قبل 18 يومًا من الآن.

رونالدو يتعافى من الفيروس بعد مرور 18 يومًا من الإصابة:

وذكر اليوفي، في بيان له، أن النجم البرتغالي أجرى المسحة وجاءت نتيجتها سلبية، وذلك ليتأكد تعافيه من الفيروس بعد أن أُصيب به قبل 18 يومًا من الآن، أثناء تواجده في معسكر للمنتخب البرتغالي.

وفي وقت سابق، أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي غضبه، وذلك بعد أن غاب عن مباراة يوفنتوس ضد برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021.

وعلّق رونالدو عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: “فحص كورونا، هذا مجرد هراء، أنا بخير لماذا أغيب عن مباراة برشلونة؟!”.

وزير الرياضة يُوجه اتهامًا خطيرًا لـ كريستيانو رونالدو:

وكان فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي قال بأن رونالدو سيُحقق معه من قبل النيابة العامة الإيطالية؛ وذلك بسبب خرقه لقواعد الحجر الصحي، بعد أن تم الإعلان عن إصابته بـ كورونا خلال تواجده بأحد معسكرات المنتخب البرتغالي.

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