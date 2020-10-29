شفرة من المريسل تتسبب في إثارة الجدل بين الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

تسبب الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل في إثارة الجدل، بين جماهير نادي الهلال وذلك بعد أن نشر شفرة مكونة من 3 رموز اليوم الخميس عبر حسابه في “تويتر”.

ونشر المريسل عبر “تويتر” تغريدة تحمل 3 رموز وهم “بيت وعلامة زرقاء ونار”، مما أدى لتفكير الجماهير الزرقاء بوجود أزمة مشتعلة داخل بيت أزرق العاصمة.

وأضاف المريسل: “شفرة بعد قليل، الشفرة واقعة حاليًا، هل يمكن حلها؟ الله أعلم، هل يمكن تجاوزها؟ الله أعلم”.

خبر سار لعشاق الهلال

في سياق آخر، تلقى جمهور نادي الهلال، خبرًا سارًا وذلك قبل مواجهة نادي ضمك بعد غد السبت في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

سلمان الفرج يشارك في التدريبات

وأعلن الزعيم عبر حسابه في “تويتر” أن سلمان الفرج أدى مرانًا لياقيًا بالجري مع التدرب بالكرة لرفع معدل اللياقة البدنية لديه، بعد أن كان أُصيب في الكتف خلال مباراة الزعيم وأبها في دور الـ4 ببطولة كأس الملك أول أمس الثلاثاء.

وشارك مدالله العليان وناصر الدوسري في المران اللياقي، كما فرض المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب وشهدت مشاركة اللاعب هتان باهبري.

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