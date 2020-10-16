صالح المطيري يروي لـ”المواطن” قصة شراء شاهين الـ650 ألف وبيعه لشخصية خليجية بمبلغ خيالي

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يعتبر صقر الشاهين الذي تم بيعه يوم الثلاثاء الماضي في مزاد نادي الصقور السعودي بـ650 ألف ريال من أغلى الطيور سعرًا في المملكة حتى الآن، حيث قامت شخصية خليجية مهمة بشرائه من تاجر الصقور صالح المطيري، أحد سكان محافظة حفر الباطن.

وقال صالح المطيري في تصريحات لـ”المواطن“: إن الطير يعتبر من أندر الطيور في هذا الموسم على الرغم من البداية المبكرة للموسم، وجمع الطير عدة مواصفات منها اللون والمقاس والوزن.

وتابع المطيري: بعد طرح الطير في دبدبة حفر الباطن وبعد وصوله إلى مرابط الصقور تم سومه بـ200 وقمت بتوصيل سعره إلى 300 ألف ريال، ولكن رفض صاحبه البيع.

اشتراه وقدمه هدية لوزير الداخلية:

وأضاف المطيري: وضعي الصحي لا يسمح لي بالسفر، ولكن من أجل الطير وندرته سافرت من حفر الباطن إلى العاصمة الرياض وحضرت المزاد، وكانت هناك مزايدة بحضور أمراء وعدد من المواطنين السعوديين والخليجيين، وقسم الله لي شراءه بمبلغ 650 ألف ريال.

وأكمل: بعد شرائي للصقر قدمته هدية لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وقال لي: “مقبول وموفر”، بمعنى قبل الهدية وقام بإرجاعها لي، وبعدها بدقائق تلقيت اتصالًا من شخصية خليجية مهمة واشتراها مني بمبلغ خيالي.

وأشار المطيري إلى أن العام الماضي اشترى نفس نوع الصقر ولكنه أقل مستوى من الحالي بقيمة 400 ألف ريال، حيث إن أغلب أنواع الطيور الشاهين وأسعارها تزداد كل عام لوجود طلب كبير عليها خصوصًا الفرخ والبكر.

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