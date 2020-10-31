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صحفي أمريكي : أردوغان يظن أنه سلطان عثماني جديد
يريد فقط صرف الأنظار عن فشله

صحفي أمريكي : أردوغان يظن أنه سلطان عثماني جديد

2020/10/31
الساعة 9:26 مساءً
- ‎فيتقارير, العالم, حصاد اليوم
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صحفي أمريكي : أردوغان يظن أنه سلطان عثماني جديد
المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال الكاتب الصحفي الأمريكي أندرياس كلوث: إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيرحب بما يسمى بصدام الحضارات.

وحسبما ذكرت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، قال كلوث: إن الرئيس التركي اختار مرة أخرى القتال مع أوروبا، وتحديدًا فرنسا، مدعيًا ​​أن فرنسا تعادي الإسلام من الناحية الدستورية.

وقال أردوغان مؤخرًا: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحاجة إلى علاج نفسي ، بينما دعا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.

بلومبيرغ

أردوغان ممثل:

وقال كلوث: إن الرئيس التركي يتظاهر بأنه يتحدث نيابة عن دين كامل ولكن في الواقع، فأردوغان يختار هذه المعركة فقط لصرف الأتراك عن فشله في الحكم.

ووفقًا لكلوث، بعد أن شعر أردوغان بالازدراء من قبل القادة الأوروبيين، تحول إلى الوحدوية ومحاولة القضاء على الحريات المدنية في تركيا ، ولم يستطع إدارة الاقتصاد التركي.

وقال كلوث: “لصرف الأتراك عن هذه الإخفاقات، يحاول أردوغان أن يطالب بعباءة العثمانيين السابقة”.

وقال كاتب العمود: إن تورط أردوغان في الصراعات الإقليمية مثل ليبيا وسوريا يهدف إلى إبراز القوة، وبما أن الرئيس التركي يظن أنه السلطان الجديد، وهذا يضعه في مواجهة فرنسا في أكثر من مناسبة.


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