صديقي توم المتكلم 2

تعد لعبة صديقي توم المتكلم 2 أفضل ألعاب الأطفال التي يمكن أن يقوم الآباء بتحميلها لأطفالهم الصغيرة، وخاصة من هم في مرحلة بداية تعلم الكلام، كما أن هذه اللعبة يمكنها أن تضيف ليوم طفلك المتعة طوال اليوم.

تحميل لعبة صديقي توم المتكلم 2 للاندرويد

أن لعبة توم المتكلم تعتبر من أفضل الألعاب بالنسبة لعدد كبير من الأطفال، ونجد العديد من أولياء الأمور يبحثون عن رابط تحميلها، حتى تساعد أطفاله الصغار على تعلم النطق والكلام، ولهذا فسوف يقوم موقع المواطن بتقديم لمتابعيه رابط تحميل لعبة صديقي توم المتكلم 2 للاندرويد.

أن لعبة توم المتكلم يمكنها أن تجعل يوم طفلك كله متعة، فهي تجعله يقوم برعاية القط توم، وهذه اللعبة تشبه كثيرًا pou، فسوف تقوم بأداء نفس الدور، وهو القيام برعاية القط توم، وبالتأكيد أنك أيضًا سوف تشعرين بالمتعة مع طفلك، فسوف تهتمي معه بالقط.

هل شعرت بمدى المتعة والفرحة عند القيام بمحادثة القط توم المتكلم، وأنه يقوم بالرد عليك ويقوم بتكرار ما تقوله له، أو أن هذا القط يقوم بالرد عليك، أو أن يقوم بسؤالك عن شيء شخصي.

كل هذا يستطيع أن يقوم به القط توم الناطق، بالإضافة إلى أنه يقوم به بطريقة جميلة تشعرك بالمرح والسعادة، فبمجرد قيامك بالضغط على الشاشة فأن القط سوف يقوم بأداء بعض الحركات البهلوانية الرائعة.

نبذة عن لعبة صديقي توم المتكلم 2

أن لعبة توم المتكل بطلها القط الناطق توم، وهو يؤدي باللعبة شخصيتين يقوموا بتبادل الأدوار فيما بينهم، فمنهم واحد كبير والآخر صغير بالحجم، وهذان القطان يقوموا بتسليتك طوال الوقت، وهذا من خلال قيامهم بأداء بعض الحركات البهلوانية المضحكة.

أو من خلال قيامهم بتبادل معك أطراف الحديث، والقيام بإعادة الكلام الذي تقوله له ولكن بطريقة مضحكة ومسلية جدًا، وهذا بمجرد قيامك بلمس الشاشة، أو قيامك بالحديث معه بصوت واضح.

فبمجرد قيامك بتحميل لعبة توم المتكلم للأندرويد بالمجان من خلال هذا الرابط المباشر سوف تتمكن بعدها من ممارسة لعبة رائعة ومميزة على الرغم من بساطتها، وقد يرجع هذا إلى أنها تتكون من مجموعة من الألعاب المميزة الأخرى، مثل لعبة قفز الكواكب أو لعبة توصيل الجيلي، وأيضًا لعبة قاذفة الفقاعات.

وقد تحتوي هذه اللعبة المميزة على 999 مستوى مختلف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة جدًا من الجوائز التي من الممكن أن تحصل عليها طوال قيامك بمساعدة القط أن ينمو، واهتمامك به من خلال تسع مراحل مختلفة.

فكلما استطعت أن تتقدم في مراحل ومستويات اللعبة، فسوف تستطيع أن تحصل على بعض القطع النقدية التي يمكنك أن تقوم باستخدامها لتستطيع أن تقوم بشراء العديد من الأدوات لصديقك توم.

ومن أكثر الأمور التي تشعرك بالمتعة أثناء قيام باللعب بهذه اللعبة، هو أنها تشعرك بأنك بالفعل تمتلك حيوان أليف وتهتم به، فتقوم بإطعامه وتغذيته، ومساعدته على الاستحمام، والاهتمام بكل شيء عنه كالمأكل والمسكن وكافة جوانب حياته.

كما أنك سوف تستطيع أن تبادل أطراف الحديث معه، وسوف تستطيع أن تسمعه بصوت واضح وهو يقوم بالرد عليك وتكرار ما تقوله له بطريقة مضحكة جدًا، كما أنك سوف تستطيع أن تقوم بتغير لون فروه.

ومن الممكن أن تقوم بتعديل شكل منزله الذي يعيش فيه، والقيام بتجميله وتزينه، وفي نفس الوقت سوف تستطيع أن تلعب معه وتمضي وقت ممتع أثناء الحديث معه، ومن خلال هذا استطاعت اللعبة أن تكون رقم 1 بأكثر من مائة خمسة وثلاثون دولة حول العالم.

ومازالت شعبية اللعبة تزداد يومًا بعد يوم، وقد يكون السبب وراء هذا هو جودة رسومات اللعبة، وأيضًا نقاء صوتها والجرافيك العالي، هذا بالإضافة إلى التحديثات المستمرة لها من خلال القائمين عليها.

مميزات لعبة صديقي توم المتكلم

على الرغم من أن النسخة المجانية من لعبة القط توم محدودة الخيارات، ولكن الميزة هنا هو أن هناك نسخة مجانية من اللعبة، فأصبح من الممكن أن يتم تحميلها بالمجان.

تقليده لك وتكراره لما تقوله، أو قيامه بأداء بعض الحركات البهلوانية بمجرد قيامك بلمس أي جزء من أجزاء جسده، فهذا سوف يشعرك بالمتعة.

كما أنك يمكنك أن تقوم بتغيره بشكل دائم، وإضافة له بعض الأشياء المختلفة، مثل تغير ملابسه ولون فروته.

كما أن اللعبة تتميز بكونها تحتوي على العديد من الأدوات المساعدة، مما جعلها من أفضل ألعاب الأطفال، التي لا تجعلك في حالة اتصال بالإنترنت عند اللعب بها.

عيوب لعبة صديقي توم المتكلم

من أهم عيوب اللعبة هو حجمها الكبير، مما يجعلها تحتاج إلى مساحة كبيرة تجعلك تقوم بمسح العديد من البيانات والتطبيقات الموجودة بهاتفك حتى تستطيع أن تقوم بتنزيلها.

كما أن تطبيق هذه اللعبة سوف يحتاج منك أن يكون لديك جهاز ذو إمكانيات عالية حتى تستطيع اللعبة أن تعمل بالشكل التام، وتستطيع أن تستمتع بألوانها وحركاتها وسماع صوتها بنقاء.

كما أن قيامك بشراء لعبة توم المتكلم بمبلغ 99 دولار سوف يكون أمرًا محتوم أن تقوم به، وهذا لأن الخيرات المجانية محدودة جدًا بهذه اللعبة.

فلا يمكنك إلا أن تقوم فقط بسكب الحليب للقط، أو أن يقوم بتكرار ما تقوله، أو أن تقوم بمداعبته بلمس أي مكان بجسده ليقوم بأداء بعض الحركات البهلوانية، ولكن غير هذا فيحتج لشرائها.

ومن أكبر عيوب اللعبة هي الإعلانات المنبثقة دائمًا منها، والتي دائمًا ما تكون سبب إزعاج من يلعب بها، فهذه الإعلانات تظهر بشكل مفاجئ بدون أي داعي.

والأكثر من هذا هو أن هذه الإعلانات تظهر بعرض الشاشة، وهذا قد يجعل الطفل يشعر بأنه جزء من اللعبة فيقوم بشكل تلقائي بالضغط عليه.

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