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المواطن - عسير
صرف 10 ملايين ريال مستحقات نهاية الخدمة للمتقاعدين في تعليم محايل

صرف 10 ملايين ريال مستحقات نهاية الخدمة للمتقاعدين في تعليم محايل

2020/10/11
الساعة 12:06 صباحًا
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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صرف 10 ملايين ريال مستحقات نهاية الخدمة للمتقاعدين في تعليم محايل
المواطن - أحمد الشهري - محايل

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير صرف مبلغ 10 ملايين ريال، كمستحقات نهاية الخدمة للمتقاعدين.

وأوضح مدير التعليم بمحايل، منصور بن عبدالله آل شريم، أن المبالغ المصروفة تشمل مكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين، مشيرًا إلى أنه سيتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية عبر نظام (الصرف الآلي سريع)، داعيًا المستفيدين لمراجعة حساباتهم البنكية لاستلام مستحقاتهم والتأكد من إيداعها أو مراجعة الشؤون المالية بالإدارة متى ما دعت الحاجة لذلك.


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