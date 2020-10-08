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صرف 135 مليون ريال لدعم قطاع صغار مُربي الماشية بالدورة الـ13
بلغ عدد المستفيدين من الدفعة 99.994 من المربين

صرف 135 مليون ريال لدعم قطاع صغار مُربي الماشية بالدورة الـ13

2020/10/08
الساعة 1:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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صرف 135 مليون ريال لدعم قطاع صغار مُربي الماشية بالدورة الـ13
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، صرف الدورة الـ 13 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 135 مليون ريال، وإيداعها في حسابات المستفيدين.

وأوضحت وزارة البيئة ، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن إجمالي الدعم بلغ أكثر من 1.25 مليار ريال.

وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة 99.994 من المربين، بواقع 75 ألف ذكور 76% و23 ألف إناث بواقع 24%.


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