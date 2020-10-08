صرف 135 مليون ريال لدعم قطاع صغار مُربي الماشية بالدورة الـ13

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، صرف الدورة الـ 13 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 135 مليون ريال، وإيداعها في حسابات المستفيدين.
وأوضحت وزارة البيئة ، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن إجمالي الدعم بلغ أكثر من 1.25 مليار ريال.
وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة 99.994 من المربين، بواقع 75 ألف ذكور 76% و23 ألف إناث بواقع 24%.
ذات صلة :
إيقاف أربعة أشخاص أتلفوا أجهزة الرصد الآلي على الطرق بـ الجوف
جو بادين يسخر من مايك بنس بـ مضرب الذباب
النصر يسعى لتجديد عقد فيتوريا مقابل 4 ملايين يورو
تركي بن طلال يوجه بإعادة تأهيل وتطوير قرية زبنة التراثية
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments