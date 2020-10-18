صفقة أخرى يسعى الهلال لإبرامها من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

يسابق نادي الهلال، الزمن وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بأفضل الصفقات، من أجل المنافسة على لقب الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

ويُفكر الزعيم خلال الفترة المقبلة في التعاقد مع المهاجم عبدالله الحمدان لاعب نادي الشباب، لتدعيم خط الهجوم لديه.

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن الشباب لديه المرونة لبيع الفترة المتبقية من عقد عبدالله الحمدان إلى الزعيم، وذلك في حال لم يرغب اللاعب بتجديد عقده مع الليث.

ويرغب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الزعيم في التعاقد مع عبدالله الحمدان، حتى يكتسب الخبرات باللعب مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

سوتيلدو على أعتاب الانضمام للزعيم

وفي سياق آخر، أصبح نادي الهلال قريبًا من التعاقد مع صفقة عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث سيكون بديلًا للبرازيلي كارلوس إدواردو المنتقل لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي مؤخرًا.

وسيكون الزعيم بصدد الإعلان عن ضم الفنزويلي سوتيلدو نجم فريق سانتوس البرازيلي بالفترة المقبلة.

وأكد الناقد الرياضي والإعلامي حمود القحطاني عبر حسابه في “تويتر” أن الزعيم سيعلن عن ضم سوتيلدو من نادي سانتوس لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكانت تقارير صحافية برازيلية أشارت إلى أن الزعيم دفع 7 ملايين دولار أمريكي لـ نادي سانتوس من أجل التعاقد مع سوتيلدو.

نواف العابد يقترب من الرحيل عن الهلال

وفي سياق آخر، أصبح اللاعب نواف العابد لاعب الفريق الكروي الأول بـ الزعيم قريبًا أكثر من أي وقت مضى، للرحيل عن الهلال قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وعانى العابد، بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع بطل آسيا 2019 خلال الفترة الأخيرة.

وتقدم نادي الشباب بعرض رسمي لـ جاره الأزرق من أجل شراء المدة المتبقية من عقد العابد وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

وأضافت أن الشباب يود شراء الـ9 أشهر المتبقية في عقد العابد مع فريق الهلال.

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