صفقة أخرى ينتظرها الهلال بعد حسم صفقة فواز الطريس

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب فواز الطريس قادمًا من نادي الاتفاق حتى عام 2023، وذلك في إطار خطة إدارة فهد بن نافل لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بأفضل الصفقات للمنافسة على الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

وبعد التعاقد مع الطريس، أصبح الشغل الشاغل لإدارة الهلال حاليًا، هو التعاقد مع البرازيلي أليكس تيكسيرا نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني، وذلك لتعويض رحيل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو المنتقل لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

تيكسيرا مطلب إدارة الهلال والجماهير

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن الهلال سيسابق الزمن لحسم صفقة تيكسيرا خلال الـ72 ساعة المقبلة.

الاتفاق يوافق على رحيل فواز الطريس

وفي وقت سابق أعلن نادي الاتفاق أمس الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة النادي وافقت على بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب الطريس لنادي الهلال مع التمنيات له بالتوفيق بمشواره الاحترافي المقبل.

وحصد نادي الاتفاق 6 ملايين ريال وهي قيمة الفترة المتبقية من عقد فواز الطريس من نادي الهلال.

وقبل الإعلان عن إتمام الصفقة، قال الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تنهي إدارة الهلال التوقيع مع لاعب الاتفاق والمنتخب الأولمبي الطريس مساء الأربعاء بعد أن يصل إلى الرياض”.

وأضاف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان بشأن الصفقة مغردًا عبر حسابه في “تويتر” : “الطريس في مقر الهلال وذلك لتوقيع عقده الرسمي مع الفريق”.

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