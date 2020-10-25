صفقة الاتحاد وحجازي تتسبب في هجوم على متحدث النصر

المواطن - محمد سمعه

تعرض سعود الصرامي متحدث نادي النصر لهجوم شديد، وذلك بسبب كشفه لتفاصيل صفقة نادي الاتحاد والمدافع المصري أحمد حجازي.

وكان الصرامي كتب عبر حسابه الرسمي في “تويتر” منذ قليل: ” ‏لمن يسأل عن جاهزية ‎حجازي مدافع ‎الاتحاد، النجم المصري الدولي جاهز وخاض آخر مباراة مع فريقه السابق ويست بيرومتش ألبيون في البريميرليج قبل 96 ساعة فقط أمام بيرنلي وانتهت بالتعادل”.

وأضاف الصرامي: “المدرب بيلتش استبعد حجازي عن مباراة الغد ضد برايتون”.

النصراويون يسخرون من الصرامي بسبب صفقات الاتحاد

وعلى الفور، أبدى هذا الأمر غضب جمهور النصر، الذي طالبه بضرورة التركيز على أخبار النصر، وعدم الاهتمام بالأندية الأخرى، بينما سخر آخرون وقالوا بأن إدارة النصر سمحت للصرامي بأن يُصبح المتحدث الرسمي لـ الاتحاد كجزء من صفقات اللاعبين الذين سينتقلون من العالمي للعميد بعد بيان المصالحة بين إداراتي الناديين.

وبات نادي الاتحاد قريبًا من ضم المدافع المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي وذلك قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وقالت صحيفة “الأهرام” المصرية إن مصدرًا مقربًا من اللاعب أحمد حجازي ذكر بأن المدافع المصري اتفق مع العميد على الحصول على راتب سنوي قدره مليوني دولار سنويًا وسيصل إلى السعودية خلال ساعات لتوقيع العقد.

جستنيه يُحذر إدارة العميد

وكان الناقد الرياضي عدنان جستنيه وجّه تحذيرًا مهمًا لإدارة نادي الاتحاد، وذلك بسبب اقترابهم من ضم المدافع المصري أحمد حجازي من صفوف نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وكتب جستنيه عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد قائلًا: “‏للعلم فقط مع التحية للرئيس ونائبه والرئيس التنفيذي وللمدير التنفيذي لكرة القدم، تأكدوا من سلامة اللاعب من إصابة مزمنة يعاني منها كما جاء في هذا التقرير، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد” .

وأضاف جستنيه: “‏لست ضد التعاقد مع المدافع المصري حجازي ولكن ضد مبالغة وكيل أعماله، في العرض الذي قدمه، صحيح أن الوقت يمر بسرعة وهنا ”بيت القصيد” لتحقيق مبتغى من انتظروا كل هذا الوقت ليصبح القرار في هذا الحالة تم اتخاذه لمصلحة الفريق وبالتالي لا توجد ملامة على إدارة لم يكن أمامها إلا هذا الخيار.

شارك الخبر