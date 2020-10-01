صفقة دفاعية جديدة على رادار مانشستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنظاره على ضم صفقة دفاعية قوية من الدوري الهولندي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Manchester Evening News الإنجليزية فإن نادي السيتي مهتم بضم الظهير الأيسر الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي لتعزيز الجبهة اليُسرى مع المدافع الفرنسي بينجامين ميندي.

مانشستر سيتي يود ضم مدافع آخر

وعلى الرغم من تعاقد السيتي مع المدافعين “البرتغالي روبن دياز، والهولندي ناثان آكي” لكن السيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا مهتم بالتعاقد مع مدافع آخر، حيث يعد اللاعب تاليافيكو هو الخيار الأمثل للمدرب بيب جوارديولا للتعاقد معه.

وفي سياق آخر، نجح مان سيتي في الوصول إلى دور الثمانية في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وذلك بعد التغلب أمس الأربعاء على فريق بيرنلي بثلاثية دون رد ، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في دور ثمن النهائي.

رحيم سترلينج يُسجل ثنائية لـ مانشستر سيتي

وكان رحيم سترلينج نجح في إحراز هدفين لـ مان سيتي بالدقيقتين 35 و 49، بينما سجل اللاعب الإسباني فيران توريس الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الخامسة والستين.

جدير بالذكر أن مان سيتي كان أنهى الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020 محتلًا المركز الثاني خلف البطل فريق ليفربول.

وودع مان سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 من دور الثمانية، وذلك بعد الخسارة من فريق ليون الفرنسي بثلاثية مقابل هدف.

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