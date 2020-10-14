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صفقة قوية من برشلونة على رادار الهلال والنصر
استعدادًا للموسم الجديد 2020/2021

صفقة قوية من برشلونة على رادار الهلال والنصر

2020/10/14
الساعة 7:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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صفقة قوية من برشلونة على رادار الهلال والنصر
المواطن - محمد سمعه
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1 لماذا الهلال والنصر الأقرب لضم جريزمان ؟
2 النصر يستهدف النجوم العالميين فقط

يبدو أن صراع الصفقات القوية بين الهلال والنصر، لن ينتهي خاصة بعدما تحدثت تقارير صحافية إسبانية عن اهتمام كبيري الرياض بضم أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني.

وذكرت مجلة Don Balon الإسبانية أن ناديًا سعوديًا تقدم بعرض مالي ضخم لإقناع الفرنسي أنطوان جريزمان بمغادرة برشلونة والانضمام إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرحب جريزمان بالرحيل عن برشلونة، خاصة أنه عانى من عدم التأقلم مع النادي الكتالوني منذ الانضمام له في صيف 2019 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

لماذا الهلال والنصر الأقرب لضم جريزمان ؟

وسيكون الهلال أو النصر هما الأقرب لضم جريزمان المُتوج بـ كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في 2018، كون كبيري الرياض يملكان القدرة المالية الكبيرة لشراء الصفقات العالمية الكبرى، إضافة إلى تلميح عبدالله بن سعيد عضو الشرف الذهبي في أزرق العاصمة إلى أن الزعيم سيتعاقد مع صفقة عالمية كبيرة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية بـ السعودية يوم 25 أكتوبر الجاري.

كذلك يُوجد في صفوف الزعيم 6 لاعبين أجانب، ويبحث أزرق العاصمة عن ضم لاعب سابع بعد رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

النصر يستهدف النجوم العالميين فقط

وربما يفكر النصر في ضم جريزمان، وذلك بعد اهتمامه مؤخرًا بضم الألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي والإسباني خوان ماتا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الهلال والنصر
أنطوان جريزمان لاعب برشلونة

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