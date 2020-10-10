صفقة مجانية من الاتحاد على رادار الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبحث الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عن تدعيم مركز الظهير الأيسر، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.

ويُعد اللاعب منصور الحربي لاعب الاتحاد السابق، الصفقة المناسبة التي يُفكر الزعيم في التعاقد معها لتدعيم مركز الظهير الأيسر مع وجود النجم ياسر الشهراني.

صفقة مجانية مناسبة لـ الهلال

وكان منصور الحربي رحل عن نادي الاتحاد مؤخرًا بعد تواجده لمدة عامين مع العميد، مما يجعل الزعيم يُفكر في ضمه بالمجان.

ويُعد منصور الحربي مع 14 لاعبًا آخرين متاحين بالمجان في سوق الانتقالات الصيفية الحالي في السعودية وفقًا لـ “الرياضية”.

مسيرة منصور الحربي

وسبق لـ منصور الحربي أن لعب مع النادي الأهلي خلال الفترة من 2007 حتى 2018، كما انضم للاتحاد من 2018 حتى 2020.

وفي وقت سابق، كشف سعد العفالق رئيس نادي الفتح، سبب تفوق النصر على الهلال والأهلي في صفقة ضم لاعب الوسط علي الحسن نجم الفتح سابقًا والمنضم حديثًا إلى أصفر العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتحدث العفالق لـ برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC فقال: “علي الحسن كلموني عليه الهلال والأهلي، ولكن العالمي كان له الأسبقية لأنهم تواصلوا معي بشأن ضمه في مارس الماضي وقت إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، وطلبت من إدارة صفوان السويكت ألا يناقشوني في الموضوع لأننا كنا في وضع لا نستطيع مناقشة أي شيء”.

وتابع رئيس الفتح: “العالمي كان أكثر جدية في حسم الصفقة، ولهذا فازوا بها”.

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