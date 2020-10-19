صوت الداخلية اللبق اللواء متقاعد منصور التركي عضوًا في مجلس الشورى

المواطن - الرياض

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين اللواء متقاعد منصور بن سلطان بن عبدالله التركي عضوًا في المجلس.

اللواء متقاعد منصور التركي كان متحدثًا إعلاميًّا لوزارة الداخلية طوال 15 عامًا رسخ خلالها قدرته في هذا المنصب وضرب العديد من الأمثلة في اللباقة والحسم والتعامل الاحترافي مع الجهات الإعلامية مختلفة، حتى أسدل الستار عن إنجازاته في هذا المنصب الرفيع يوم أمس بتقاعده.

عنوان للإنجاز الأمني:

وسبق أن تحدث اللواء منصور التركي عن تجربته خلال أحد المؤتمرات الأمنية قبل فترة، حيث قال: إنه لم يمارس العمل الإعلامي من قبل، ولكنه شارك في مناسبات علمية كان لها دور كبير في إثراء معرفته بكيفية المشاركة في الملتقيات وإيجاز المواضيع وتقبل الاستفسارات والإجابة عنها وكذلك المواجهة.

وعلى الرغم من ذلك، أصبح اللواء منصور التركي عنوانًا للإنجاز الأمني وإضافة كبرى في تاريخ وزارة الداخلية، حيث تم تكليفه في عام 2005 وكانت حينها تجربة المتحدث الرسمي للوزارة جديدة نسبيًّا.

بداية عمله كمتحدث للداخلية:

وقال التركي عن بداية هذه المرحلة: إن المواجهة مع الإعلام لم تكن مسألة سهلة، وكانت تحتاج إلى فترة حتى يتم اكتساب الثقة وحتى يشعر المتحدث بالراحة في مواجهة الكاميرات والميكروفونات، متابعًا أن منظومة العمل الأمني تناغمت مع بعضها البعض؛ لأن المتحدث دائمًا في حاجة للمعلومة، وأصعب موقف تواجهه هو أنك تستطيع أن تحصل على المعلومة السريعة التي يمكن من خلالها أن تعد بيانًا أو تستطيع أن تجيب عن أسئلة وسائل الإعلام.

كما تحدث اللواء التركي عن التجربة وقال: إنها عززت منظومة المتحدثين الإعلاميين في كافة قطاعات وزارة الداخلية، وبلا شك أن قيام ومبادرة الوزارة بتكليف شخص يتحدث باسمها، في موضوع من أهم المواضيع، وهو موضوع مكافحة الإرهاب، كان بمثابة حافز لكافة القطاعات الأمنية أنها تدخل التجربة، ولذلك عندما ننظر للقطاعات الأمنية لوزارة الداخلية نجد أنها تملك الآن منظومة كبيرة من المتحدثين الإعلاميين الأكفاء في كافة القطاعات وكافة المناطق.

تصريحات من التركي: وسبق لـ”المواطن” الحصول على العديد من التصريحات الحصرية من اللواء منصور التركي والتي لم يبخل فيها بمعلومات أو توضيحات تهم المواطنين والمقيمين، ومن ضمن هذه التصريحات الهامة ما كشفه في 2017 بشأن أن جميع العناصر الإرهابية مدعومة من خارج حدود السعودية، وأن أيًّا من الجماعات المتطرفة لم تتمكن من إنشاء تنظيم إرهابي داخل المملكة، مستثنيًا من ذلك تنظيم القاعدة، الذي نجحت الجهات الأمنية في هزيمته والقضاء عليه كليًّا. ويمكن الاطلاع على نص التصريحات كاملة من الروابط هنا وهنا

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