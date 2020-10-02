صورة .. السفير الصيني يدعم النصر قبل مواجهة بيرسبوليس

المواطن - محمد سمعه

أظهر تشن وي تشينغ، السفير الصيني لدى المملكة، دعمه لنادي النصر وذلك قبل مواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني غدًا السبت في دور نصف النهائي لـ دوري أبطال آسيا.

وكتب السفير الصيني- منذ قليل- عبر حسابه في “تويتر” : “حظ موفق لنادي النصر، الفوز لجميع النصراويين”.

التشكيل المتوقع لنادي النصر:

وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي ضد بيرسبوليس مكونًا من: “برادلي جونز، عوض خميس، مايكون، عبدالله مادو، سلطان الغنام، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، بيتي مارتينيز، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، عبدالرزاق حمدالله”.

وكان العالمي تأهل إلى دور نصف النهائي، وذلك بعد تخطي عقبة فريق الأهلي في دور الثمانية بثنائية دون رد أحرزها كل من الأرجنتيني بيتي مارتينيز واللاعب عبدالفتاح عسيري. بغلف يكشف نقطتي قوة بيرسبوليس: وتحدث عبدالعزيز بغلف عضو شرف العالمي الذهبي عن نقطتين هما مصدر قوة فريق بيرسبوليس الإيراني، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدًا السبت في دور الـ4 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020. وكتب بغلف عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس: ”يخوض عالمي آسيا الأول، وممثل الوطن.. فارس نجد، مباراة صعبة ومصيرية أمام الفريق الإيراني القوي بدنيًّا ولياقيًّا”. وأضاف عضو شرف العالمي: “يسعى من خلالها نصر الأمجاد إلى الوصول للعالمية الثانية، ولن يتحقق ذلك بعد توفيق الله إلا بالإصرار والروح والتحدي لبلوغ الهدف، نثق في نجومنا وأبطالنا لإسعادنا”.

شارك الخبر