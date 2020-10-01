صورة .. محمد العويس يرد على هجوم الجماهير بسبب “الطيارة” !

المواطن - محمد سمعه

نشر الحارس محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، صورة اليوم الخميس وذلك للرد على الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا بسبب تصريحه المثير عن الطائرة عقب استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا 2020.

وعرض العويس صورة له وهو في الطائرة عبر حسابه في Snap Chat حيث علّق عليها قائلًا: “في الطيارة”.

الجمهور الرياضي يُهاجم محمد العويس بوسم مثير

وفي وقت سابق، دشن الجمهور الرياضي أمس الأربعاء وسم “على الطيارة يا عويس”؛ وذلك بسبب تصريحه الساخر الذي قاله عقب مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي الإماراتي في دور الـ16: “لقد تأهلنا إلى دور الثمانية بمستوانا، وغيرنا رجع بالطائرة قبلنا”.

وكان العديد من جماهير الهلال، أبدوا غضبهم من تصريحات محمد العويس التي ألمح فيها للسخرية من الزعيم، وذلك بعد استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي.

ومن ناحية أخرى، سيُقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

مكافأة وزير الرياضة لنجوم النصر حال الصعود للنهائي

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” : “سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدم مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020، متمنيًا التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله”.

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