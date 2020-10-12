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صورة نادرة لـ الملك عبدالعزيز والملك سعود عائدان من صلاة الجمعة
في ميدان قصر الحكم بالرياض

صورة نادرة لـ الملك عبدالعزيز والملك سعود عائدان من صلاة الجمعة

2020/10/12
الساعة 9:46 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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صورة نادرة لـ الملك عبدالعزيز والملك سعود عائدان من صلاة الجمعة
المواطن - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وابنه الملك سعود، وهما عائدان من صلاة الجمعة.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1354هـ (1935م)، الملك عبدالعزيز والملك سعود يسيران في ميدان قصر الحكم بالرياض بعد انتهائهما من الصلاة.

ووثقت الصورة مشاهد عودة الملك المؤسسة والملك سعود من الصلاة وخلفهما جمع من المواطنين.


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