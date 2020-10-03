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صورتان من سعيد المولد يُلمح بهما لمغادرة الأهلي
خلال فترة الانتقالات الصيفية

صورتان من سعيد المولد يُلمح بهما لمغادرة الأهلي

2020/10/03
الساعة 12:37 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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صورتان من سعيد المولد يُلمح بهما لمغادرة الأهلي سعيد المولد لاعب الأهلي
المواطن - محمد سمعه
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1 سعيد المولد طلب الرحيل من إدارة الأهلي:
2 المولد لم يدخل في الفترة الحرة مع الأهلي حتى الآن:

ألمح اللاعب سعيد المولد، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، بصورتين إلى اقترابه من مغادرة الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر المولد صورتين عبر حسابه في Snap Chat، حيث كانت الأولى وهو يُلوح بيده في إشارة منه إلى توديع جماهير الأهلي والصورة الثانية له وهو يُمسك بحقيبته ومتجهًا للرحيل عن قلعة الراقي.

سعيد المولد طلب الرحيل من إدارة الأهلي:

وكان المولد طلب من مجلس إدارة الأهلي السماح له بالرحيل خاصة أنه تلقى عروضًا من أندية أخرى للانضمام لأحدهم وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

ورد مجلس إدارة الأهلي على طلب سعيد المولد، حيث أكدوا له أن القرار النهائي في يد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

سعيد المولد

المولد لم يدخل في الفترة الحرة مع الأهلي حتى الآن:

يذكر أن المولد لم يدخل حتى الآن في الفترة الحرة مع الراقي مما جعله يطلب من إدارة الأهلي السماح له بالرحيل.

وكان نادي الرائد نفى مؤخرًا رغبته في التعاقد مع المولد في حال رحل عن الأهلي، كما أضاف النادي أن هذا القرار بيد المدرب البلجيكي هاسي وفقًا لـ”الرياضية”.

سعيد المولد

 

 


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