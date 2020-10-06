صور أقمار صناعية تظهر بدء تسرب خزان صافر

المواطن - متابعة

أظهرت صور من الأقمار الصناعية، أمس الاثنين، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غرب اليمن، ما ينذر بكارثة بيئية قد تهدد دول المنطقة.

Our sad news is that an oil spill occurred a couple of weeks ago at the 44yo FSO SAFER in the Red Sea. In the SkySat photo captured by @planetlabs we see the moment a large amount breached the water; possibly from the hose. SAFER has 34 storage compartments but over 1M barrels. pic.twitter.com/2UGEVvvY7a — TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) October 2, 2020

ونشر موقع Tanker Trackers على صفحته في تويتر صورة تم التقاطها لخزان صافر التي تتضمن ما يقارب 35 حجرة تخزينية وتظهر بشكل واضح تسربًا نفطيًّا حديثًا منذ أسبوعين في البحر الأحمر واختراق التسرب لكمية كبيرة من الماء في الخزان العائم صافر.

وتعذر التوقيع على اتفاق الصيانة العاجلة للناقلة صافر بين الحوثيين والأمم المتحدة بسبب تحفظ الحوثيين على وثيقة الاتفاق غير المستوعبة لملاحظات الفريق الفني بشأن نطاق عمل الفريق الأممي، بحسب موقع “يمن مونيتور”.

تحذيرات عديدة:

وفي 14 سبتمبر الماضي، حذر خبراء نفط من أن خزان صافر السفينة الراسية في رأس عيسى بدأ بالتسرب محدثًا بقعة نفطية شوهدت على مسافة 50 كيلو مترًا إلى الغرب من ناقلة صافر التي تواجه خطر تسرب 1.1 مليون برميل من الخام قبالة ساحل اليمن غرب البلاد.

وكان مقررًا التوقيع على الاتفاق الإطاري لإجراءات صيانة الخزان العائم، خلال اجتماع افتراضي عقد الجمعة مع مكتب المبعوث الأممي، وفريق المنظمة الدولية لخدمات المشاريع، غير أن تحفظات الحوثيين بشأن وثيقة الاتفاق، أرجأت ذلك إلى الثلاثاء “في حال تم استيعاب الملاحظات المتفق عليها”.

وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيات الحوثي باستخدام ناقلة النفط صافر للابتزاز السياسي، مع استمرارها في منع الفريق الأممي من الوصول إلى الناقلة، رغم دعوات الحكومة والمجتمع الدولي، غير آبهة بالمآلات والتداعيات الخطيرة.

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