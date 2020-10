صور أقمار صناعية تظهر بدء تسرب خزان صافر

المواطن - متابعة

أظهرت صور من الأقمار الصناعية، أمس الاثنين، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غرب اليمن، ما ينذر بكارثة بيئية قد تهدد دول المنطقة.

Our sad news is that an oil spill occurred a couple of weeks ago at the 44yo FSO SAFER in the Red Sea. In the SkySat photo captured by @planetlabs we see the moment a large amount breached the water; possibly from the hose. SAFER has 34 storage compartments but over 1M barrels. pic.twitter.com/2UGEVvvY7a

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) October 2, 2020