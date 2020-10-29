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صور .. الشهيد يواصل تدريباته على ملعبه وعسيري يكثف اللياقة
قبل مواجهة فريق الرياض

صور .. الشهيد يواصل تدريباته على ملعبه وعسيري يكثف اللياقة

2020/10/29
الساعة 8:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, المواطن - جازان, المواطن - عسير, حصاد اليوم
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صور .. الشهيد يواصل تدريباته على ملعبه وعسيري يكثف اللياقة
المواطن - أحمد الشهري - محايل

واصل فريق الشباب بنادي الشهيد تدريباته، مساء اليوم، على أرض ملعبه الرئيسي، وانطلقت التدريبات بالجري حول الملعب، وعمد الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني علي حمزة عسيري إلى تكثيف النواحي اللياقية للاعبين وتطبيق عدد من الجُمل التكتيكية والفنية.

وخضع لاعبو الفريق لتدريبات لياقية متنوعة على الملعب الرئيسي للنادي؛ سعيًا لرفع المعدل اللياقي والتدريب على الكرات العرضية والتسديد من خارج المنطقة، واختتمت التدريبات بمناورة فنية قبل أن يدخل اللاعبون للمعسكر، استعدادًا للقاء الذي يجمعه بنظيره فريق الرياض للشباب على أرض ملعب النادي مساء بعد غدٍ السبت.


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