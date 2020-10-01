صور.. حملة لمعالجة ظاهرة الباعة الجائلين في محايل

المواطن - محايل
نفذت بلدية محافظة محايل، أمس، جولات ميدانية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية ومكافحة الظواهر السلبية.
وأسفرت جولات الفرق الرقابية عن ضبط عدة مخالفات، منها: سوء النظافة وسوء تداول المواد الغذائية، كما عملت على معالجة وضع الباعة المتجولين، وإزالة البسطات العشوائية، ومصادرة كميات من الأغذية المعرضة لأشعة الشمس.
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