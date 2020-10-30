صور عبارات عن العلم

ما أجمل العلم ويبحث الثير عن صور عبارات عن العلم لنشرها في عيد المعلم وكذلك في المناسبات العلمية وأيضًا في بداية الدراسة وتشجيعًا للطلاب عند سماعهم تلك العبارات.

أفضل صور عبارات عن العلم

من خلال موقع المواطن الذي يوضح لنا أفضل العبارات التي يمكن أن نقولها في عن العلم في العديد من المحافل العلمية ومن تلك العبارات ما يلي

بالعلم تعلو الأمم ويرتفع شأنها وبه يستطيع الإنسان أن يصل لأعلى الأماكن.

سلاح العلم هو السلاح الفتاك القاتل ومن الممكن أن تقتل شخصًا برصاصة واحدة ولكنك بالعلم يمكنك أن تقتل شعبًا بأكمله عن طريق نشر الجهل فيه.

العالم هو شخص متواضع ويحبه الجميع ولا يشغل باله سوى طلب العلم وتعليمه لطلابه.

العلم مصباح لا ينطفئ نوره فهو كالشمس نورها دائم وذاتي.

العلم هو المحارب الفعال ضد الجهل فبالمعرفة ترتفع الأمم وينير المجتمع فما أسوأ الجهل.

إن أردت أن تصل لمبتغاك فعليك بالتعلم فلم يستطع البشر الوصول للسماء إلا بالعلم والغوص في أعماق المحيط ما كان إلا بالعلم وما كان للطبيب أن يشق صدر المريض ويعيده إلا بالعلم.

دائمًا العالم يجد نفسه لا يزال في حاجة لطلب العلم رغم أن من حوله يظنونه قد وصل لقمة مبتغاه.

من ادعى في أنه صاحب علم فقد أصابه الجهل الكبير.

حبب طفلك في العلم والتعلم حتى يصير هذا الأمر عنده أسلوب حياة.

لا حدود للعلم فلو كان طلب العلم سيكلفك مالًا فأدفع ذلك المال وإن كان سيكلفك سفرًا فأجتهد وسافر.

في العلم سعة في العقل وطلاقة في القول ودقة في التعبير فالعلم ثروة المتعلمين يدافعون عنه ويحترمون منتقديهم.

العلم أن تتعلم من كل إنسان شيء طالما سيضيف لك معلومة جديدة لم تكن لتعلمها فلا تتكبر على أحد مهما وصل بك العلم فما زالت هناك أمور كثيرة لا تعلمها.

احترام الطالب للمعلم وحبه له أول وسيلة لطلب العلم النافع فإذا ضاع ذلك الاحترام لا تبحث عن علماء.

في العلم ما زالت هناك أمور كثيرة لم يصل إليها أحد بعد ليس لصعوبتها لكن لأنه لم يجتهد أحد بما فيه الكفاية لكي يكتشفها فعلى قدر اجتهادك وتعبك تفتح لك أبواب العلم.

صور عبارات عن العلم النافع

العلم النافع كالشجرة المثمرة أصولها في باطن الأرض ممتدة وفروعها ناظرة إلى السماء لا يمكن لأحد أن يوقف نموها وثمارها عالية في قمة فروعها وطعمها حلو جميل المذاق لا ينال من ثمارها إلا من تسلقها وبذل في ذلك جهد.

ثمرات العلم ليست بالأمر الهين أن تصل إليها ولكن من كان يملك إصرارًا وتصميمًا على ذلك فلا شيء يقف في طريقه.

رأس العالم كثيرة النسيان إلا العلم ولذا قد يظنه البعض غير مهتم لأمرهم ولكنه في الحقيقة ما يشغل تفكيره وباله هو العلم وطلبه وأي شيء خلاف ذلك ليس بالأمر المهم عنده.

من كان العلم همه رفع الله شأنه وأوصله إلى مبتغاه.

الجهل يسيطر على العقول البسيطة التي لا تستطيع التفكير فهو يسيطر على العقل ويشل الفكر ويجد الجاهل أمامه منساق وراء ما أهوائه.

قد يكون طالب العلم ذكيًا ولكنه غير نشيط وكسول في طلب العلم فهذا لن يشفع له في طلب العلم وقد يكون طالب العلم أقل ذكاءً ولكنه مجد ومجتهد ففي تلك الحالة يعطيه العلم بقدر كبير.

أحاديث نبوية عن العلم وطلبه

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “من سلَكَ طريقًا يبتغي فيهِ علمًا سهلَ اللَّهُ بِهِ طريقًا إلى الجنَّةِ، وإنَّ الملائِكةَ لتضعُ أجنحتَها لطالبِ العلمِ رضاً بما يصنع، وإنَّ العالمَ ليستغفرُ لَهُ من في السَّمواتِ ومن في الأرضِ حتَّى الحيتانُ في الماءِ، وفضلُ العالمِ على العابدِ كفضلِ القمرِ على سائرِ الكواكبِ، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ وإنَّ الأنبياءَ لم يورِّثوا دينارًا ولا درْهمًا إنَّما ورَّثوا العلمَ فمَن أخذَه أخذَ بحظٍّ وافرٍ”.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له”.

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “لا حسَدَ إلَّا في اثنتيْنِ رجلٌ آتاهُ اللهُ مالًا، فسلَّطَهُ على هلَكتِه في الحقِّ، ورجلٌ آتاهُ اللهُ حِكمةَ، فهوَ يقضِي بِها، ويُعلِّمُها”.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَمَاءِ، حتَّى إذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فأفْتَوْا بغيرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا”.

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “مَن دَعا إلى هُدًى، كانَ له مِنَ الأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَن تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن أُجُورِهِمْ شيئًا، ومَن دَعا إلى ضَلالَةٍ، كانَ عليه مِنَ الإثْمِ مِثْلُ آثامِ مَن تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن آثامِهِمْ شيئًا”.

آيات قرآنية عن العلم

قال الله تعالى: “اقرأ باسمِ ربِّكَ الَّذي خلَق (1) خلَقَ الإنسانَ من علَق (2) اقرأ وربُّكَ الأكرم (3) الَّذي علَّمَ بالقلَم (4) علَّم الإنسانَ ما لم يعلم”.

وقوله تعالى: “يرفعِ الله الَّذين آمنوا منكم والَّذين أوتوا العِلمَ درجاتٍ”.

وقوله عز وجل: “ألم تَرَ أنَّ الله أنزلَ من السَّماء ماءً فأخرجنا به ثمراتٍ مُخْتلفًا ألوانُها ومن الجبالِ جُدَدٌ بيضٌ وحمرٌ مختلفٌ ألوانُها وغرابيبُ سُودٌ ومن النَّاسِ والدَّوابِّ والأنعامِ مُختلفٌ ألوانُهُ كذلك إنَّما يَخشى الله من عبادهِ العلماءُ إنَّ الله عزيزٌ غفور”

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