ضبط مصنع خمور يحوي 8 آلاف لتر في نجران

المواطن - نجران

أثمر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران والجهات الأمنية، اليوم الأحد، عن ضبط مصنع للخمور في أحد أودية المنطقة.

ويحوي المصنع المضبوط 8000 لتر تقريباً من المادة المخمرة، وأكثر من 400 علبة بسعة لتر ونصف من مادة العرق المسكر مجهزة للبيع، إضافة لحبوب مخدرة.

وفي السياق نفسه، قد تم تسليم الموقع والمضبوطات للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

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