ضبط وإغلاق 3 أحواش مخالفة لإعادة تدوير الإسفنج في جدة

المواطن - الرياض

ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مواقع عشوائية عبارة عن ثلاثة من الأحواش المخالفة تستخدم لحرق وإعادة تدوير الإسفنج حيث جرى إتلاف 182 من المراتب المصنعة وإغلاق المواقع المضبوطة.

جاء ذلك خلال حملة مشتركة مع شرطة جدة ممثلة في الضبط الميداني في حي القوزين جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء راضي بن عاطي الصحفي أن الحملة المشتركة أسفرت عن إتلاف251 من المخلفات المستخدمة في عمليات التصنيع والتخزين والتحفظ على 16 من المعدات المستخدمة لتدوير وتعبئة المراتب مشيراً إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة.

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