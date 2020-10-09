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ضبط يمني بحوزته 10,903 أقراص إمفيتامين بجدة

ضبط يمني بحوزته 10,903 أقراص إمفيتامين بجدة

2020/10/09
الساعة 3:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط يمني بحوزته 10,903 أقراص إمفيتامين بجدة
المواطن - واس

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على مقيم بمحافظة جدة امتهن ترويج المخدرات وبحوزته كمية كبيرة من 10,903 أقراص إمفيتامين.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، امتهن ترويج المخدرات ، وضبط بحوزته (10,903) أقراص من مادة الامفيتامين المخدرة و (3) كجم و(892) جراماً من مادة الحشيش المخدرة ، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية ، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.


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