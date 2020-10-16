ضبط 2953 مركبة مخالفة توقفت بأماكن ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض
ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 2953 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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