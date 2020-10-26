ضبط 60 بدلة عسكرية في محل خياطة مخالف في الرياض

المواطن - الرياض

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 60 بدلة عسكرية في محل خياطة غير مصرح له، و4 آلاف قطعة من الرتب والأنواط العسكرية المخالفة.

وأكدت إمارة منطقة الرياض، في تغريدات له عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك جاء خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء اليوم، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، حيث تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر ونائبه اللذين يشددان على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

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