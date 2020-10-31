ضحايا زلزال إزمير .. 28 قتيلاً و804 مصابين حتى الآن

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ولاية إزمير التركية، الذي وقع يوم أمس، إلى 25 قتيلاً و804 مصابين حتى الآن فيما لا تزال عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر إزمير التركية،وشهدت المنطقة 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات.

وقال بيان رسمي إن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل قضاء سفيريهيسار، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

السعودية تعزي في ضحايا زلزال إزمير

وكانت المملكة العربية السعودية أعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

تسونامي وانهيار عقارات على قاطنيها

وقال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند: إن الزلزال وقع عند الساعة 02:51م، حيث ارتجت له المباني، وانهارت أكثر من 20 عمارة على سكانها، وحدوث موجات تسونامي دفعت مياه البحر إلى اليابس، أصابت الناس بهلع كبير.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن تشكيل خلية أزمة في الوزارة إثر زلزال إزمير، وتم تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، حيث أعلنت إدارة الطوارئ ومكافحة الكوارث التركية عن حصيلة أولية للزلزال أشارت فيها إلى مقتل 4 أشخاص، أحدهم توفي غرقًا بسبب ارتفاع منسوب مياه بحر إيجة، بالإضافة إلى سقوط 152 جريحًا.

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