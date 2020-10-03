علاج ضغط الدم المرتفع علاج نهائي

ضغط الدم من الأمراض التي تصيب أغلب كبار السن وهي مشكلة خطيرة لذلك يبحث البعض عن علاج ضغط الدم المرتفع علاج نهائي وذلك حتى يتخلصوا من الضغط المرتفع.

ضغط الدم المرتفع

هو ارتفاع ضغط الدم الانقباضي عن المعدل الطبيعي ويتجاوز عن 130 مليمتر زئبقي، ويتجاوز ضغط الدم الانبساطي عن 80 ملليمتر زئبقي.

علاج ارتفاع ضغط الدم علاج ضروري ومهم للحفاظ على صحة الإنسان، وحماية أعضاء الجسم، وتجنب الإصابة بالأمراض مثل الجلطة القلبية، الفشل القلبي، والجلطة القلبية.

المعدل الطبيعي اضغط الدم الانقباضي 110- 120ملليمتر زئبقي وضغط الدم الانبساطي 70-80 ملليمتر زئبقي.

أفضل طرق علاج ضغط الدم المرتفع علاج نهائي

يوجد أكثر من طريقة لعلاج ضغط الدم المرتفع وهذه الطرق يتم وصفها للمريض تدريجياً لإتباعها وذلك قبل كتابة أي أدوية وتغيير أسلوب الحياة الروتيني من أهم الطرق للتحكم في ضغط الدم فلا يوجد علاج نهائي لضغط الدم إنما هناك نصائح لابد من اتباعها للتحكم في ضغط الدم مثل:

خسارة الوزن الزائد

الوزن الزائد يؤثر على التنفس أثناء النوم مما يزيد من تدفق الدم في الجسم لذا فقدان الوزن أمر ضروري للحفاظ على ضغط الدم في المعدل الطبيعي وذلك حيث خسارة 1 كيلوجرام من الوزن يقلل من ضغط الدم بمقدار 1 ملليمتر زئبقي، حيث يجب ألا يزداد محيط الخصر عند النساء عن 89 سنتيمتر والرجال 102 سنتيمتر، وذلك لأن الدهون تتراكم في منطقة البطن لذا يجب المحافظة على الوزن المثالي.

ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية تعمل عليها تقليل ضغط الدم وذلك بنسبة 5-8 ملليمتر زئبقي، ولكن يجب ممارسة الرياضةالبسيطة مثل المشي، الجري، لمدة 20 دقيقه، السباحة، وركوب الدراجة.

إتباع نظام غذائي صحي

دائمًا ما ينصح الطبيب مرضى الضغط بإتباع حمية تعرف باسم حمية داش وهي عبارة عن تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات مثل الفواكه والخضروات والحبوب الغذائية وتجنب المواد الغذائية التي تحتوي على الدهون والكوليسترول ومنتجات الألبان كاملة الدسم، حيث أن هذه الحمية تساعد على تقليل ضغط الدم بمقدار 11 مليمتر زئبقي.

الحد من كمية الصوديوم

كلما كان الطعام يحتوي على كمية صوديوم أقل كلما كان أفضل لتقليل ضغط الدم حيث أنه يقلل بنسبة 5-6 ملليمتر زئبقي، ويتم الحد من كمية الصوديوم من خلال تناول الأطعمة التي الغنية بالبوتاسيوم مثل الخضراوات والفاكهة وذلك لأنه يعكس تأثير الصوديوم إذا كان مستوى الصوديوم في الجسم مرتفع، الحد من الموالح والبهارات واستبدالها بالأعشاب الطبيعية.

تجنب شرب الكحول

وذلك لأن الكحول ذات تأثير سلبي على أدوية ضغط الدم في حال تم الإفراط في تناوله، لذا يجب تجنبه.

الإقلاع عن التدخين

التدخين مضر بالصحة ويؤثر على الجسم بشكل عام لذا يجب الإقلاع عن التدخين للحفاظ على الجسم والحماية من الإصابة بأمراض القلب وذلك لان سيجارة واحدة تسبب ارتفاع ضغط الدم لعدة دقائق وتحدث الإصابة بضغط الدم المرتفع على المدى الطويل.

نصائح أخرى لعلاج ضغط الدم المرتفع

الحد من تناول المنبهات التي تحتوي على الكافيين في القهوة وذلك لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم بمقدار 10 ملليمتر زئبق.

البعد عن القلق والضغط النفسي والعصبي

يجب تجنب المشاكل والضغوطات التي تسبب القلق والتوتر وذلك لأنها تعمل على تنشيط المحفزات التي تسبب زيادة الضغط لذا يجب تجنبها نهائياً والحرص على ممارسة الهوايات وقضاء وقت ممتع وأخذ قسط كافي من الراحة والنوم.

قياس ضغط الدم بشكل دوري مستمر قال الحفاظ على ضغط الدم في المستوى الطبيعي ومراقبته في حال ارتفاعه أو انخفاضه.

الدعم المعنوي

الدعم المعنوي الذي يُعطي من الآخرين حولنا يعمل تحفيز للحفاظ على النفس، وتجنب الإصابة بالأمراض، وتشجيع للنفس.

أفضل طرق علاج دوائية لعلاج ضغط الدم المرتفع

من خلال موقع المواطن قد ذكرنا بعض النصائح التي يجب اتباعها للتحكم في ضغط الدم والآن نوضح بعض أنواع الأدوية التي يلجأ إليها الطبيب لعلاج ضغط الدم المرتفع وذلك في حالة إذا كانت الطرق السابقة لا تفيد التحكم في ضغط الدم المرتفع.

مدرات البول : مدرات البول تقوم بالتخلص من الماء والأملاح الزائدة والسموم والصوديوم وذلك لكي يقلل من حجم الدم وبالتالي يقل ضغط الدم في الجسم، ومن مدرات البول هذه كلورثاليدون، وفوروسيميد.

: مدرات البول تقوم بالتخلص من الماء والأملاح الزائدة والسموم والصوديوم وذلك لكي يقلل من حجم الدم وبالتالي يقل ضغط الدم في الجسم، ومن مدرات البول هذه كلورثاليدون، وفوروسيميد. حاصرات بيت : تقوم حاصرات بيتا بتقليل عدد ضربات القلب ويقلل من الانقباضات وبالتالي يقلل من ضخ الدم ولذا يقل ضغط الدم في الجسم، ومن هذه الأدوية: أتينولول، بروبرانولول.

: تقوم حاصرات بيتا بتقليل عدد ضربات القلب ويقلل من الانقباضات وبالتالي يقلل من ضخ الدم ولذا يقل ضغط الدم في الجسم، ومن هذه الأدوية: أتينولول، بروبرانولول. مثبطات الانزيم المحول للانجيوتنسي : تعمل هذه المثبطات على الحد من إفراز هرمون الانجيوتنسين2 الذي يقوم بتضييق الأوعية الدموية مما يعمل على مرور الدم بسرعة أكبر وكمية أكبر ومن هذه الأدوية: كابتوبريل، وليزينوبريل.

: تعمل هذه المثبطات على الحد من إفراز هرمون الانجيوتنسين2 الذي يقوم بتضييق الأوعية الدموية مما يعمل على مرور الدم بسرعة أكبر وكمية أكبر ومن هذه الأدوية: كابتوبريل، وليزينوبريل. حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 : ترتبط هذه الحاصرات بطريقة مباشرة مع مستقبلات هرمون الانجيوتنسين2 بداخل الأوعية الدموية وبالتالي يساعد على تقليل ضغط الدم ومن هذه الأدوية: كانديسارتان، وفالسارتان.

: ترتبط هذه الحاصرات بطريقة مباشرة مع مستقبلات هرمون الانجيوتنسين2 بداخل الأوعية الدموية وبالتالي يساعد على تقليل ضغط الدم ومن هذه الأدوية: كانديسارتان، وفالسارتان. حاصرات قنوات الكالسيوم : تقوم هذه الحاصرات بمنع دخول الكالسيوم إلى العضلات القلبية الملساء، مما يقلل من سرعة ضربات القلب مما يساعد على خفض ضغط الدم ومن هذه الأدوية أملوديبين، وفيراباميل.

: تقوم هذه الحاصرات بمنع دخول الكالسيوم إلى العضلات القلبية الملساء، مما يقلل من سرعة ضربات القلب مما يساعد على خفض ضغط الدم ومن هذه الأدوية أملوديبين، وفيراباميل. مجموعة من الأدوية التي تحتوي على حاصرات مستقبلات ألفا 1، مستقبلات ألفا وبيتا، ناهضات بيتا 2 الأدرينالية.

موسعات للأوعية الدموية.

متابعة العلاج

عند البدء في الفترة العلاجية فإنه يجب على المريض أن يتابع مع الطبيب مرة واحدة شهريا، للحفاظ على الضغط الدم في المستوى الطبيعي، ثم بعد ذلك تكون المتابعة مع الطبيب كل 4-6 أشهر للاطمئنان وإجراء بعض الفحوصات الطبية لمعرفة مستوى البوتاسيوم في الدم والاطمئنان على الكليتين.

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