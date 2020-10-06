ضمك يصل جدة لبدء معسكره الإعدادي

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى جدة، في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ضمك في جدة

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وذلك لإقامة معسكر إعدادي للموسم الرياضي المقبل.

وكان فارس الجنوب قد واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية وديًا بالأمس، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث حرص الجهاز الفني على تجربة العديد من اللاعبين لتجهيزهم بشكل مميز.

دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وكان يُصارع فارس الجنوب من أجل البقاء وسط الكبار الموسم الرياضي المقبل حتى الجولة الأخيرة، قبل أن ينجح في تحقيق فوز كبير على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بنتيجة 4/3، ليستمر في دوري المحترفين.

وأنهى ضمك بقيادة نور الدين بن زكري منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 8 مواجهات، والخسارة في 13 لقاءً.

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