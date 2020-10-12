ضمك يضم مهجري لـ4 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن تعاقده رسميًا مع المدافع عبدالله مهجري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

ضمك يضم مهجري

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب مهجري صاحب الـ20 عامًا بعد توقيعه العقود رسميًا، لتمثيل صفوفه لمدة 4 مواسم، قادمًا من فريق الخلود.

وتُعد صفقة مهجري هي الثانية التي يعلن عنها النادي اليوم، حيث وقع رسميًا مع المدافع الأرجنتيني كريستيان ليما لمدة موسمين قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا في مدينة جدة، استعدادًا لانطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر لها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وكان يُصارع فارس الجنوب من أجل البقاء وسط الكبار الموسم الرياضي المقبل حتى الجولة الأخيرة، قبل أن ينجح في تحقيق فوز كبير على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بنتيجة 4/3، ليستمر في دوري المحترفين.

وأنهى ضمك بقيادة نور الدين بن زكري منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 8 مواجهات، والخسارة في 13 لقاءً.

شارك الخبر