طارق شو الموسم الثالث يعود الليلة على روتانا خليجية

المواطن - الرياض

ابتداءً من اليوم الأحد الرابع من أكتوبر تستأنف قناة روتانا خليجية عرض حلقات جديدة من برنامج طارق شو بموسمه الثالث.

فبعد أشهر من التحضيرات، يعود الفنان والإعلامي السعودي طارق الحربي إلى تقديم البرنامج الحواري الشبابي الأول في السعودية، وبجعبته عدد من الأفكار الجديدة التي دخلت إلى البرنامج هذا الموسم.

قضايا جديدة في طارق شو الموسم الثالث

مواضيع عديدة تُطرح بطريقة كوميدية واستضافات منوعة لعدد من المشاهير من ميادين مختلفة، وحوارات لا تشبه بنكهتها سوى شخصية مقدم البرنامج، سيتسنى للمشاهدين متابعتها عبر “طارق شو”. هذا بالإضافة إلى عدد من الأسماء الجديدة التي ستطل من خلال البرنامج، في استمرارية لهدف دأبت عليه روتانا خليجية، وهو إلقاء الضوء على المواهب السعودية الشابة وإعطائها فرصة مشاركة قدراتها مع الجمهور التلفزيوني العريض.

وفي الموسم الثالث أيضًا من “طارق شو”، جرعة إضافية من التسلية والأوقات الطيبة مع عدد من التحديات والمواجهات والألعاب التي ستعرض خلال البرنامج في خلطة حرص معدو البرنامج أن يحظى معها مشاهدو روتانا خليجية بساعة من الترفيه المنوع.

قاعدة مشاهدة عريضة

وعن عودة البرنامج بموسم جديد، قال طارق الحربي: “الموسم الثالث هو استمرارية لما قدمناه خلال الموسمين الأولين، وأنا سعيد بمحبة الجمهور ومتابعته الكبيرة للبرنامج. إذ حققنا فيما يقارب الـ100 حلقة خلال الموسمين السابقين أكثر من 230 مليون مشاهدة على يوتيوب ومليار و200 مليون عبر سناب شات، إضافة إلى المشاهدة المباشرة من خلال شاشة روتانا خليجية.” وأضاف الحربي: “سنستمر خلال هذا الموسم بالتركيز على اكتشاف المواهب الصاعدة في المملكة في أي مجال إبداعي، فهذا الجزء من البرنامج هو من صلب اهتمام قناة روتانا خليجية وفريق العمل. كما سنواصل أيضًا استضافة الفنانين والإعلاميين بجانب المشاهير في عالم السوشيال ميديا”.

يذكر أن طارق شو يعرض عبر روتانا خليجية مساء كل يوم أحد الساعة 11 ليلًا.

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