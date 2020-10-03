طبيب ترامب: الرئيس لديه سعال خفيف لكنه بدأ في التحسن

المواطن - متابعة

أكد طبيب الرئيس الأمريكي، شون كونالي، أن وضع دونالد ترامب جيد جدًّا، حيث أوصى بانتقاله إلى مستشفى “والتر ريد” كإجراء احترازي.

وأضاف طبيب ترامب أن الرئيس كان يعاني من سعال خفيف لكنه بدأ في التحسن، مشددًا على أنه ليس على الأوكسجين ولا يعاني صعوبة في التنفس.

لا حاجة للأكسجين:

وتابع كونالي أن الرئيس ترامب تلقى مضادًا حيويًّا وسيعالج بعقار رمديسيفير لمدة 5 أيام، موضحًا أنه يتم تقييم حالة الرئيس يومًا بيوم ولا مؤشرات على احتياجه للأوكسجين.

ولفت إلى أنه كانت لدى الرئيس حمى خفيفة الخميس والجمعة، مشيرًا إلى أن الرئيس أبلغ الأطباء بأنه يشعر بالقدرة على مغادرة المركز الطبي اليوم.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى “والتر ريد” الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19، حيث سيتلقى العلاج المكوّن من مجموعة أدوية وفيتامينات.

أنا أتحسن شكرًا لكم:

وقبل مغادرته البيت الأبيض ظهر الرئيس الأمريكي في مقطع فيديو مقتضب عبر فيه عن شكره وامتنانه للمساندة والدعم الذي تلقاه من الشعب الأمريكي وقادة دول العالم.

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