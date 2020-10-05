طرابزون سبور يُراقب جوليانو بعد رحيله عن النصر

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي طرابزون سبور التركي في التعاقد مع البرازيلي جوليانو لاعب الفريق الكروي الأول السابق بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة TRT Spor فإن طرابزون سبور عقد جلسة تفاوض مع جوليانو لضمه كصفقة انتقال حر بعد رحيله عن العالمي.

جوليانو أعلن رحيله عن النصر الثلاثاء الماضي

وكان جوليانو أعلن رحيله عن أصفر العاصمة يوم الثلاثاء الماضي بعد عامين من انضمامه للفريق دون توضيح الأسباب.

وانضم جوليانو إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من فريق فنربخشة التركي، وكان من المفترض نهاية عقده مع العالمي في صيف عام 2021.

فيتوريا حدد بديل جوليانو

وفي وقت سابق، كان المدرب البرتغالي روي فيتوريا أوصى بالتعاقد مع الأرجنتيني إدواردو سالفيو نجم وسط فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستطيع سالفيو اللعب في مركزي الجناح، وصانع الألعاب مما يجعله قادرًا على تعويض رحيل جوليانو، في حال نجح العالمي في التعاقد معه.

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