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طرابزون سبور يُراقب جوليانو بعد رحيله عن النصر
اللاعب البرازيلي قرر الرحيل بعد عامين

طرابزون سبور يُراقب جوليانو بعد رحيله عن النصر

2020/10/05
الساعة 6:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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طرابزون سبور يُراقب جوليانو بعد رحيله عن النصر جوليانو لاعب النصر السابق
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 جوليانو أعلن رحيله عن النصر الثلاثاء الماضي
2 فيتوريا حدد بديل جوليانو

يُفكر نادي طرابزون سبور التركي في التعاقد مع البرازيلي جوليانو لاعب الفريق الكروي الأول السابق بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة TRT Spor فإن طرابزون سبور عقد جلسة تفاوض مع جوليانو لضمه كصفقة انتقال حر بعد رحيله عن العالمي.

جوليانو أعلن رحيله عن النصر الثلاثاء الماضي

وكان جوليانو أعلن رحيله عن أصفر العاصمة يوم الثلاثاء الماضي بعد عامين من انضمامه للفريق دون توضيح الأسباب.

وانضم جوليانو إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من فريق فنربخشة التركي، وكان من المفترض نهاية عقده مع العالمي في صيف عام 2021.

فيتوريا حدد بديل جوليانو

وفي وقت سابق، كان المدرب البرتغالي روي فيتوريا أوصى بالتعاقد مع الأرجنتيني إدواردو سالفيو نجم وسط فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستطيع سالفيو اللعب في مركزي الجناح، وصانع الألعاب مما يجعله قادرًا على تعويض رحيل جوليانو، في حال نجح العالمي في التعاقد معه.

إدواردو سالفيو مُراقب من النصر
اللاعب إدواردو سالفيو نجم بوكا جونيورز

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