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طرح 10 فرص في نجران عبر بوابة الاستثمار البلدي
منها إقامة مجمع تجاري سكني بحي الروضة

طرح 10 فرص في نجران عبر بوابة الاستثمار البلدي

2020/10/28
الساعة 11:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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طرح 10 فرص في نجران عبر بوابة الاستثمار البلدي
المواطن - واس

طرحت أمانة منطقة نجران عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، عشر فرص استثمارية أمام المستثمرين الراغبين بالاستثمار.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي، حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات أمام المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وجذب المستثمرين لمنطقة نجران، وإتاحة الفرصة للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية.

وأوضح مدير عام تنمية الاستثمارات بالأمانة هادي آل منصور، أن الفرص الاستثمارية تشمل إقامة مجمع تجاري سكني بحي الروضة, ومطعم بحي الفهد ومخطط الإسكان, ومطبخ ولائم, وإقامة وتشغيل وصيانة مول تجاري بحي الفهد، وموقع لإقامة بنك بمخطط الإسكان، وإقامة محطة محروقات بالطريق الدولي، ومركز خدمة سيارات بمخطط الصناعية، ومطعم علامة مسجلة بحديقة الملك سعود، وإقامة وتشغيل وصيانة مجمع مدارس عالمية بحي الفهد.

ودعا المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص” ومشاهدة تفاصيلها وموقعها على خرائط “جوجل ماب”، وعلى مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونيًّا، حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الأحد 1 نوفمبر 2020م، كما سيتم فتح المظاريف يوم الاثنين 02 نوفمبر 2020م.

 


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    1 تعليق
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    View all comments
    ابومحمدط
    6 ساعة

    لما لاتستثمر على ضفاف الوادي
    وإعادة الوادي لحدوده اللي حددها الله

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