طرق الوقاية من حب الشباب الناتج عن ارتداء الكمامة

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

ظهرت خلال الأشهر الماضية مشاكل جلدية في الوجه أطلق عليها أخصائيون “بثور الكمامة”؛ وذلك نتيجة لارتداء الكمامات لفترات طويلة، لاسيما بالنسبة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال الدكتور سليم الكريّع استشاري الأمراض وجراحة الجلد عبر حسابه بموقع تويتر: من المشاكل الجلدية التي ظهرت مؤخرًا هي حب الشباب نتيجة لبس الكمامات لفترات طويلة، ولتجنب مثل هذه المشكلات يُنصح بترطيب الوجه قبل لبس الكمام لتخفيف الاحتكاك، مع اختيار الكمام القطني، وإزالة الكمام لبضع دقائق كل ساعتين (بعيدًا عن الآخرين).

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى ضرورة ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد من كفاءتها والتأكد من تغطية الفم الأنف والذقن، مع ضرورة ارتدائها عند الخروج من المنزل، وعند التواصل الآخرين، وعند الرغبة في نزعها، يجب تطهير اليدين جيدًا، ونزعها عن طريق الحبال الجانبية.

ولفتت الصحة إلى أن الكمامة القماشية لابد أن تتكون من طبقات، والتأكد من سلامتها ونظافتها، والقيام بغسلها.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل (405) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

كما أعلنت الصحة عن تسجيل (22) حالة وفاة رحمهم الله، وتسجيل (455) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (324,737) حالة.

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