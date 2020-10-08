طريقة استخدام القلاية الهوائية

الإير فراير أو المسماة بالمقلاة الهوائية هي أحد الأجهزة الحديثة وطريقة استخدام القلاية الهوائية سهلة وبسيطة ويمكن لأي أحد أن يستخدمها كما أنها تعتبر طريقة صحية للقلي.

طريقة استخدام القلاية الهوائية

من خلال موقع المواطن والذي يبين لنا الطريقة المثلى التي يمكن لأي شخص أن يقوم من خلالها باستخدام القلاية الهوائية والتي لا تستهلك إلا كميات قليلة من زيت القلي عكس الطريقة التقليدية والتي لا يمكن أن تتم إلا بدون الزيت.

ويمكن استخدام تلك القلاية في الكثير من قلي المأكولات مثل البطاطس المقلية أو يمكن قلي بها الدجاج وأيضًا قلي السمك وغيرها من الأطعمة المختلفة.

طريقة استخدام القلاية الهوائية ومميزاتها

تتعدد المميزات للقلاية الهوائية وهذا ما كان سببًا في انتشارها خلال الفترة الأخيرة ومن تلك المميزات ما يلي:

يمكن استخدامها في القلي الصحي لأطعمة متنوعة وهذا نظرًا لقلة ما يتم استخدامه من المادة الدهنية والزيوت وأحيانًا لا تحتاج لإضافة الزيت أثناء القلي بها.

الأطعمة التي يتم قليها في تلك الهواية تكون مقلية بشكل أفضل من الأخرى التقليدية حيث تعطي الطعم المقرمش الجميل.

تتميز بالاستخدام السهل والبسيط كما أنه يوجد منها أكثر من تصميم والذي يتناسب مع أذواق كثيرة وأيضًا اهتم المصممون بأن تكون القلاية الكهربائية أكثر تميزًا حيث يمكن لأي مستخدم لها أن يقوم بقلي أكثر من نوع طعام معًا في وقت واحد.

يتوفر من القلاية الهوائية أكثر من حجم وهذا يلبي متطلبات كل أسرة واحتياجها.

تعمل القلاية بالكهرباء وهذا يكون أكثر أمانًا من النار والتي هي الشائعة في الطرق التقليدية كما أنه يوجد بها مفتاح مخصص لضبط درجة الحرارة للطعام الذي يتم قليه حيث يمكن ضبط درجة الحرارة بين ثمانون درجة وحتى مئتين درجة مئوية.

كما يوجد بالمقلاة مفتاح لضبط الوقت المخصص للقلي بحيث يمكن للمقلاة أن تفصل بشكل أتوماتيكي في حالة نسيانها وهي تعمل.

هذه القلايات حرصت الشركات على أن تكون مواد التصنيع التي تم استخدامها فيها مصنوعة من مواد عازلة للحرارة ولا تتحرر بدرجات الحرارة المرتفعة وتنتقل للمادة الغذائية وهذا شيء مطمئن للمستهلكين من أجل أن لا يخافوا من استخدامها في إعداد الأطعمة المقلية.

ميكانيكية عمل المقلاة الهوائية

فكرة عمل تلك المقلاة تتلخص في أنها تدور من خلال قدرتها على تدوير الهواء الساخن بداخلها من خلال مروحة تقلب الهواء وذلك التقليب المستمر بسرعات تقليب مختلفة يساعد بشكل كبير على نضج الطعام بشكل مناسب وجيد.

الماركات المختلفة للقلايات الهوائية

يحتار الكثيرون عند رغبتهم في شراء مقلاة هوائية جديدة نظرًا لامتلاء السوق بالكثير من الماركات الجيدة والرديئة وهنا نوضح أفضل الماركات الموجودة في الأسواق مع استعراض السعر المناسب لها ومن تلك الماركات ما يلي

ماركة أوكارينا وهي أحد الماركات الأكثر شهرة في القلايات الهوائية والتي يمكن من خلالها تحضير كافة الأطعمة المقلية بكل سهولة ويسر كما تتميز بجودة تصنيع من خامات عالية الجودة وأمنة صحيًا وهي تتوفر في الأسواق بالمملكة العربية السعودية وذلك بسعر 679 ريال.

مقلاة هوائية ماركة امجوي وتك المقلاة يمكن استخدامها بسهولة بدون أن يتم إضافة لها الزيت حيث تتميز تلك المقلاة الهوائية بالقدرة العالية على استيعاب كمية كبيرة من الطعام الذي ترغب في تحضيره وقليه كما أنها سهلة التنظيف بعد كل عملية قلي وتتوفر بسعر 245 ريال سعودي.

قلاية السيف الهوائية وتلك القلاية تتميز بأنها مصنوعة من الستانس الصحي الغير قابل للصدأ وهذا يجعل عمرها طويلًا وسهلة التنظيف بكل سهولة ومن الممكن أن يتم تحضير أكثر من نوع من الطعام بها في نفس الوقت وبدون أن يختلطوا معًا وتلك القلاية سعرها في السوق 360 ريال.

عيوب استخدام القلاية الهوائية

لكل منتج العديد من المميزات وبعض العيوب والتي يتفادها المصنع في الإصدارات المتقدمة من صناعة المنتج ومن عيوب القلاية الهوائية ما يلي:

القلاية الهوائية من ماركة فيليس نجد أن المستخدمين قد اشتكوا من أن الجزء المخصص في القلاية لقلي الطعام صغير نوعًا ما وهو لا يناسب استخدام عائلة كبيرة وأيضًا لا يمكن قلي فيه إلا نوع واحد من الطعام وذلك على العكس من ماركات لقلايات أخرى.

يجد البعض أن طعم الأطعمة المقلية في المقلاة الهوائية ليس بالجيد مقارنة بالمقلاة التقليدية في الزيت حيث أن الطعم للأخير يكون أفضل وألذ حيث أن الزيت يعطي الطعام نكهة مميزة عن غيره.

يجد المستخدم بعض الحيرة نظرًا لتعدد الماركات وتفاوت الأسعار الكبير بينهم فلا يعرف أي ماركة يمكن أن يختارها.

خدمة ما بعد البيع من صيانة وقطع غيار لمثل تلك القلايات قليلة جدًا لذا يجد الكثيرون صعوبة في تصليح القلايات إذا حدث بها أي خلل.

العملاء بعضهم قد اشتكى من رداءة المواد الخام المصنع منها القلاية الهوائية فضلًا عن أن سعرها المطروح في الأسواق مرتفع نوعًا ما كما أن استهلاكها للطاقة الكهربائية عالي جدًا وهذا ينعكس على فواتير الكهرباء.

يجد البعض صعوبة في التعامل مع القلاية الهوائية ولا يستطيع فهم طريقة التشغيل وضبط درجة الحرارة التي تناسب كل نوع من الأطعمة.

يري أطباء التغذية أن استخدام القلايات الهوائية باستمرار في إعداد الأطعمة قد يتسبب في الضرر الكبير في الصحة للأفراد الذين يتناولون تلك الأغذية نظرًا لأن كثرة تناول الأغذية المقلية قد يتسبب في إصابة الأشخاص بأمراض متنوعة مثل تصلب الشرايين والقلب.

شارك الخبر