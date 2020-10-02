طريقة استرجاع حساب انستقرام

إنستقرام يعتبر من أشهر برامج التواصل التي يتم استخدامها كثير من الأشخاص حول العالم وعند غلق الحساب يجب عليك التعرف على طريقة استرجاع حساب انستقرام من خلال بعض الخطوات البسيطة.

نبذة مختصرة عن تطبيق الإنستقرام

يعتبر إنستقرام أحد المنصات الاجتماعية الرائعة التي حظيت باهتمام كبير من المستخدمين إلى أن أصبحت من أكبر المنصات الاجتماعية لنشر الصور والفيديوهات التي يتم الاعتماد عليها بشكل مباشر من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ولكن قد يقوم تطبيق إنستقرام بحذف بعض حسابات المستخدمين نتيجة لانتهاك حقوق الملكية أو النشر أو تلقي العديد من البلاغات المتعلقة بالمستخدم ولذلك يكون هناك مشكلة في تسجيل الدخول بالنسبة للحساب الخاص ببعض المستخدمين على التطبيق.

ولذلك سنبين لكم في هذا الموضوع على موقع المواطن طريقة استرجاع حساب انستقرام من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة بالإضافة إلى الكثير من المعلومات المتعلقة بحساب إنستقرام وللتعرف على كل هذه الأمر يمكنك متابعة السطور التالية.

طريقة استرجاع حساب انستقرام

عند حذف حسابك من إنستقرام لأي سبب كان سواء كنت قد حذفته بنفسك وتريد استرجاعه مرة أخرى أو كان البرنامج ذاته هو من قام بحذف حسابك يمكنك استرجاع الحساب الخاص بك مرة أخرى من خلا اتباع العديد من الخطوات البسيطة التي سنوضحها لكم من خلال الآتي:

قم بفتح تطبيق إنستقرام ثم اضغط على الزر الخاص بتسجيل الدخول ثم اضغط بعدها على زر نسيت كلمة المرور.

بعدها ادخل اسم المستخدم ويمكنك استبداله بالبريد الإلكتروني المدخل مسبقًا في حسابك.

عند فحص بيناتك من خلال التطبيق والتأكد من مدى مصداقيتها سيقوم التطبيق بإرسال رسالة نصية موضح بها طريقة استعادة الحساب الخاص بك مرة أخرى.

سيتم تسجيل دخولك على التطبيق بعد قيامك بالخطوات ثم تقوم بعدها بإعادة وضع كلمة مرور جديدة للحساب الخاص بك.

إذا كان التطبيق قد سجل دخولك بشكل فوري دون أن يلزمك بإعادة وضع كلمة مرور يكون من الأفضل أن تعيد تغيير كلمة المرور لكي تتجنب أي مشاكل متعلقة بالمستقبل عند تسجيل الدخول مرة أخرى.

إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور المتعلقة بك على حساب إنستقرام توجه إلى أعلى صفحة الحساب الخاصة بك وغيرها من خلال الإعدادات.

ملاحظة هامة، إن كنت تريد استرجاع الحساب الخاص بك على إنستقرام ولكن فشلت في هذا الأمر يمكنك القيام بمراسلة مسئولي الدعم الفني الخاص بتطبيق إنستقرام وسوف تتمكن من حل المشكلة.

التواصل مع الدعم الفني لإنسقرام

عند فشلك في تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك على إنستقرام يمكنك تجربة طريقة اخرى وهي مراسلة الدعم الفني لبرنامج الإنستقرام وذلك عبر الطرق التالية:

أول شيء ستتوجه غلى تطبيق الإنستقرام ولكن عبر المتصفح الخاص بك ثم اضغط على زر لا يمكنني تسجيل الدخول.

وبعدها قم باتباع التعليمات المتواجدة على الصفحة لكي تتمكن من حل مشكلة عدم تسجيل الدخول.

يمكنك أيضًا مراسلة الدعم الفني لإنستقرام عبر الرسائل النصية من خلال الضغط على أيقونة مراسلة الدعم الفني.

ويمكنك مراسلة مسئولي الدعم الفني عبر البريد الإلكتروني الخاص بك أو من خلال صفحة إنستقرام على موقعفيس بوك.

إرشادات يجب مراعاتها عند مراسلة الدعم الفني

هناك بعض الإرشادات الهامة التي عليك مراعاتها لكي يتمكن مسئولي الدعم الفني من مساعدتك بشكل مباشر في حل مشكلة توقف حسابك عن العمل ومن أهمها ما يلي:

إذا كنت تريد من الدعم الفني أن يقوم بمساعدتك يجب عليك أن تكون رسالتك واضحة ومفهومة حول المشكلة التي تواجهها في تسجيل الدخول.

يتوجب عليك أن تقوم بتوضيح المشكلة التي تعاني منها بشكل مفصل حتى يكون مسئول الدعم قادر على حلها بسهولة عبر الرسائل.

إن كنت تريد حل ما يواجها من صعوبات في تسجيل الدخول بشكل سريع يجب عليك تسجيل لقطة شاشة للمشكلة وإضافتها في رسالتك.

عليك إضافة اسم المستخدم لكي يتمكن مسئول الدعم من التعرف على حسابك وحل مشكلتك بسهولة ولكن احذر من إضافة كلمة المرور.

يجب أن تعرف أن استرجاع حسابك مرة أخرى يمكن أن يستغرق بعض الوقت لدى مسئولي الدعم فلا تتعجل في فتح حسابك ولكن انتظر بضعة أيام حتى تحل المشكلة.

كيف تأخذ نسخة احتياطية من إنستقرام

إن كنت تريد الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بحساب إنستقرام الخاص بك قبل أن تقوم بحذفه من على التطبيق يمكنك عمل نسخة احتياطية للبيانات الخاصة بالحساب عن طريق التطبيق عبر القيام بالعديد من الخطوات البسيطة سنبينها لك في الآتي:

قم بفتح تطبيق إنستقرام.

قم بالضغط على الدائرة التي توجد بجوار مكان تعديل الملف الشخصي في صفحة إنستقرام.

قم بالنقر على الزر المتعلق بالأمان والخصوصية.

قم بالتوجه غلى الصفحة الشخصية من الأسفل ثم اضغط على الزر الخاص بتحميل البيانات.

بعدها ستدخل البريد الإلكتروني في المكان المحدد لذلك الأمر.

ثم اضغط على أيقونة التالي.

ثم ادخل كلمة المرور الخاصة بك في الخانة الخاصة به.

ثم انقر على أيقونة طلب التحميل التي تتواجد على الصفحة.

بعدها سوف يرسل لك التطبيق الرابط المتعلق بالتحميل عبر البريد الإلكتروني الذي أدخلته لكي تتمكن من تحميل البيانات.

الأسباب الرئيسية لتوقف حساب إنستقرام

توجد بعض الأمور التي يؤدي تواجدها غلى حذف حسابك من على تطبيق إنستقرام ومنها ما يلي:

إن كنت تنشر على تطبيق إنستقرام لمواد لا تمتلكها بالفعل دون أن تأخذ موافقة من صاحبها الأصلي.

إن كان هناك العديد من البلاغات الموجهة لحسابك عبر إنستقرام.

إن كنت لا تتبع تعليمات المنتدى بشأن النشر أو التعليق وغيرها.

إن كنت تقوم بشراء متابعين أو مشاهدات فسوف يتم حذف حسابك.

شارك الخبر