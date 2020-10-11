طريقة التقديم على أراضي وزارة الإسكان

المواطن - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن طريقة التقديم على أرض تابعة للوزارة.

وقالت الإسكان عبر العناية بالمستفيدين بموقع تويتر اليوم الأحد: إنه يمكن حجز الأرض في المخطط الذي ترغب به بشرط أن تكون حالة الطلب “مستحق” والمخطط متاح، ويمكنك توقيع العقد بشكل فوري، ولمعرفة المزيد عن تفاصيل المخططات نأمل منك زيارة الرابط التالي هنا.

في سياق آخر، يُوفر تطبيق سكني للأجهزة الذكيّة العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلبي تطلعاتهم وتناسب قدراتهم، مثل (معرفة حالة الاستحقاق، واختيار ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وخدمة المستشار العقاري، والحصول على عروض الأسعار للجهات التمويلية المختلفة، وإصدار شهادة ضريبة المسكن الأول) وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط.

كما خصص برنامج سكني عددًا من القنوات التفاعلية لخدمة المواطنين يأتي من بينها حساب العناية بالمستفيدين على منصة “تويتر” ([email protected])، للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول الخيارات السكنية التي تشمل شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضيَ لبناء منازلهم ذاتيًّا، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090، وخدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة “تحدث معي” على منصة “سكني” الإلكترونية.

شارك الخبر