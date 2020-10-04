طريقة تبنيد حساب انستقرام

موقع انستجرام هو أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحتاج الكثير إلى معرفة طريقة تبنيد حساب انستقرام الذي يتخصص في عرض الصور والفيديوهات للشخصيات المشهورة أو المغمورة بعد أن كان لديهم حسابات يستخدمونها في متابعة الآخرين.

ما هو انستجرام

أوضح موقع المواطن جميع المعلومات التي تصف موقع أو تطبيق اسنجرام حيث أنه واحد من العديد من المنصات الإلكترونية الشهيرة التي يستخدمها الأفراد لعرض صور تخصهم ويشاركون لحظان يومهم وحياتهم مع الآخرين عبر هذا الموقع وهو انستجرام.

كما أن من خلال إنشاء حساب على هذا الموقع يستطيع الفرد أن يتابع ما يشاء من الصفحات الرياضية أو الفنية أو السياسية ولكن عن طريق عرض تلك الصفحات للأخبار في شكل صور تحمل الخبر.

ومن خلال حساب الشخص يستطيع أن يعجب بتلك الصورة والأخبار ويضيف تعليق ويشارك الخبر مع الأصدقاء والقيام بمحادثات فردية من خلال الرسائل، كما يوجد في انستجرام خاصية وضع حالة والتي تكون عبارة عن صورة أو فيديو قصير يختفي بعد مرور أربعة وعشرون ساعة من توقيت وضعه على الموقع.

بجانب خاصية الحظر أو البلاغ عن محتوي ربما يمس قيم المجتمع ويجرح شعور الآخرين بجانب خاصية الغاء الحساب والذي يسأل الكثير عن طريقة تبنيد حساب انستقرام.

كيفية التسجيل في حساب انستجرام

لمن يريد إنشاء حساب على موقع انستجرام فعليه بإتباع الآتي:

التوجه إلى موقع انستجرام أو تحميل التطبيق.

وقد نجد صفحة جديدة تتكون وتطلب كتابة الاسم الأول والاسم الثاني ثم كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

ثم كتابة اسم المستخدم المراد ظهوره على الحساب للعامة وكتابة رقم سري قوي يتكون من حروف وأرقام صعبة لا يمكن تخمينها لسرقة الحساب.

ثم إدخال رقم الهاتف وكتابة الكود الذي يصل للشخص على هاتفه من أجل تأكيد الحساب.

ثم النقر على كلمة إنشاء حساب وهنا قد يجد الشخص نفسه ينتقل إلى صفحة جديدة يتم من خلالها ضبط إعدادات الحساب مثل الصورة الشخصية وغلق الحساب بحيث يكون حساب خاص.

والبدء في إرسال المتابعات والإعجابات للصفحات من أجل متابعة كل ما هو جديد وأخبار الفن والسياسة والرياضة وغيرها.

ثم يبدأ المستخدم في وضع الصور الذي يريدها مثل صور شخصية أو مناسبات وغيرها.

كيفية إزالة حساب انستجرام

من يريد معرفة طريقة تبنيد حساب انستقرام عليه بإتباع الآتي:

يتم التوجه إلى متصفح الويب إما من على جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول لأن التطبيق لا يصلح لإزالة الحساب بشكل نهائي إذا رغب المستخدم في ذلك.

ثم يتم الدخول إلى هذا الموقع من خلال الضغط هنـــــا وهو موقع تسجيل الدخول إلى انستجرام ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول أو على كلمة login.

وهنا قد نجد ان صفحة جديدة يتم تحميلها ويوجد بها خانتين تحتاج إلى كتابة اسم المستخدم والرقم السري ثم الضغط على log in.

بشكل تلقائي يتم فتح صفحة الشخص الذي يمتلك نفس الحساب وهي صفحته الشخصية على موقع انسجرام ثم يتم الذهاب بمؤشر الفأرة على الأيقونة التي توجد في يمين الشاشة وتحمل صورة الشخص واسمه.

عندما تفتح الصفحة التالية يتم اختيار كلمة edit profile والتي من خلالها يتم إضافة كل جديد على البيانات الشخصية التي تخص المستخدم ومالك الحساب.

عند النقر على كلمة edite profile فإننا نجد قائمة صغير تنسدل وبها خيار أخير يحمل اسم I’d like to delete my account وهنا يجب الضغط عليها من اجل بداية تطبيق طريقة تبنيد حساب انستقرام .

. ثم يتم التحويل بشكل أتوماتيكي إلى نافذة جديدة تطرح سؤال لماذا تريد حذف حسابك أو ما سبب حذف حسابك وتعطيك خيارات عديدة ومربع تكتب به سبب إذا كان لم يوجد من ضمن الخيارات المتاحة.

بعدها يطلب منك الموقع كتابة الرقم السري الخاص بحسابك على انسجرام من أجل التأكد من هذه الخطوة وهي خطوة الغاء الحساب بشكل نهائي ثم تظهر رسالة تفيدك بأن تعليقاتك وصورك سوف تزال من على الموقع.

عقب إدخال كلمة السر لابد من الضغط على مربع أحمر يحمل الجملة التالية permanently deactivate my account.

ثم يتم الموافقة على الرسالة التي تظهر فيما بعد ويكتب بها هل أنت متأكد من أنك تود فعلاً القيام بهذه الخطوة أم لا؟.

طريقة الغاء حساب انستجرام من التطبيق

إذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية ولديك تطبيق انستجرام على هاتف وترد معرفة طريقة تبنيد حساب انستقرام فعليك بإتباع الآتي:

يتم النقر على أيقونة التطبيق التي تحمل شكل كاميرا وخلفيتها تأخذ تدرج ألوان اللون البنفسجي.

ثم الدخول إلى صفحة الملف الشخصي من خلال التطبيق.

ثم النقر على رمز الإعدادات التي يحمل شكل ثلاث نقاط بشكل طولي إذا كان المستخدم هاتفه نوعه أندرويد أو إذا كان من هواتف الآيفون فقد يجد رمز الإعدادات على شكل الترس.

ثم يتم سحب الشاشة لأعلى والنقر على آخر خيار وهو مركز مساعدة إنستجرام أو الذي يكتب باللغة الإنجليزية instagram help center.

عندما يتم الضغط على كلمة إدارة الحساب managing your account نلاحظ ظهور قائمة بها عدة خيارات يتم اختيار خيار حذف الحساب delete your account.

ثم يتم الضغط على كلمة كيف أحذف حسابي ثم إعادة الضغط على حذف الحساب.

وهنا يتطلب التطبيق كتابة السبب الذي يرغب المستخدم غلق الحساب من أجله ثم يطلب التطبيق إعادة كتابة كلمة السر وأخيرًا يتم الضغط على حذف الحساب بشكل نهائي ثم الضغط على موافق.

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