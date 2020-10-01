طريقة تسجيل المواليد عن بُعد عبر منصة أبشر

المواطن - الرياض

سلطت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية الضوء على طريقة تسجيل المواليد الجدد عن بُعد عبر منصة أبشر.

لسلامتك وسلامة من تحب

بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة ⁧#أبشر⁩ من خلال خدمة "تسجيل المواليد" وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد و ايصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.

⁧#الأحوال_المدنية⁩ pic.twitter.com/58LWlbZnEh — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) September 30, 2020

وقالت الأحوال في مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يمكن تسجيل المولود عبر منصة أبشر من خلال خدمة تسجيل المواليد وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد، مع إيصالهما عبر العنوان المحدد من خلال البريد.

ولفتت إلى أن الراغبين في تلك الخدمة يمكنهم الاستفادة منها من خلال تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي، ومن ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، وبعدها “خدمة الأحوال المدنية”، و”خدمة تسجيل المواليد”.

أسماء المواليد:

وكانت الأحوال قد أكدت في وقت سابق أنه لا توجد قائمة أسماء محددة ممنوعة، وإنما توجد معايير لاختيار الأسماء، ولكن معايير الأسماء لتكون نظامية هي ضرورة أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب.

وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه لا يتم تسجيل الأسماء التي ليست جزءأ من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.

وشددت على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها.

خدمات الأحوال عبر أبشر:

وكانت الأحوال قد قالت في وقت سابق: إنه يمكن للمواطنين تفويض من ينوب عنهم عبر منصة أبشر لإنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاتها، عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنجازها، هي: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة البيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل.

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