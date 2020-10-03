طريقة تشغيل المكيف على البارد

الكثير من الأشخاص حول العالم يتساءلون عن طريقة تشغيل المكيف على البارد وخاصة في فصل الصيف وذلك بسبب شدة درجة الحرارة في فصل الصيف وارتفاعها بطريقة كبيرة وزيادة عن المعتاد.

ضبط المكيف على البارد

أي شخص يقوم باستخدام المكيف سواء كان في فصل الصيف أو في فصل الشتاء وذلك بسبب اختلاف وتعدد درجات الحرارة من فصل لآخر، فالبعض يسأل عن طريقة تشغيل المكيف على البارد وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأشياء وكيفية التشغيل التي تخص هذا الموضوع.

الوضع الطبيعي والافتراضي للمكيف عندما يقوم الشخص بشرائه هو الوضع البارد ولكن إذا قام الشخص بتغيير درجة الحرارة بعد شراء المكيف فيجب عليه إعادته للبارد في فصل الصيف.

يجب أن يقوم الشخص بإعادة ضبط المكيف حسب غايته فإن كان يريد التبريد عليه وضعه على البارد، وإن كان يريد التدفئة فعليه وضعه على الحار.

شرح لـ كيفية ضبط ريموت المكيف على البارد

هناك شرح لكيفية طريقة تشغيل المكيف على البارد ويجب على الشخص أن يتعرف على هذه الطريقة حتى يتم ضبطه ومنع هلاكه ويكون ذلك من خلال ما يلي.

هناك العديد من أنواع المكيفات التي يستخدمها الأشخاص في عملية التبريد وليس نوع واحد فقط من المكيفات، وتختلف طريقة تشغيل كل مكيف حسب نوعه.

هناك بعض المكيفات التي تعمل على الوضع البارد من تلقاء نفسها ويكون ذلك وفق لدرجة حرارة الغرفة وقت تشغيل جهاز المكيف بها.

في حالة إن كان المكيف على الوضع البارد فسوف تظهر كلمة Auto على شاشة الريموت وكذلك على شاشة المكيف.

في حالة المكيف كان على البارد ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى أي تغيير، إلا في حالة ان الشخص لا يريد تثبيت حالة البارد.

عدم وجود خاصية Auto في جهاز التكييف

هناك بعض التكيفات التي لا يوجد بها خاصية Auto التي تظهر على الريموت أو شاشة المكيف ويرغب الشخص في معرفة طريقة تشغيل المكيف على الباردويكون ذلك من خلال ما يلي.

لا يتشرط في كل التكيفات أن تتواجد بها كلمة Auto بل هناك تكيفات لا تتواجد بها هذه الكلمة ولكن تظهر كلمة Cool على الشاشة، وبهذا يكون المكيف على الوضع البارد.

في هذا الحالة يكون المكيف على الوضع البارد وليس الوضع الحار وكذلك ليس أوتوماتيكيا.

في حالة عدم ظهور كلمة Auto أو كلمة Cool في جهاز المكيف

هناك بعض المكيفات التي لا تظهر بها كلمة Auto أو كلمة Cool والتي تعني أن المكيف على الوضع البارد فيريد البعض معرفة طريقة تشغيل المكيف على البارد في هذه الحالة ويكون كما يلي.

في بعض الحالات لا تظهر كلمة Auto أو كلمة Cool على شاشة المكيف أو على جهاز الريموت.

يجب أن يقوم الشخص في هذه الحالة بمراقبة الأيقونات التي تظهر على شاشة الريموت وكذلك على شاشة المكيف.

إذا لاحظ الشخص وجود أيقونة () في جهاز المكيف الخاص به فهذا يعني أن المكيف بالفعل مضبوط على الوضع البارد.

إذا وجد الشخص نفسه في حيرة كبيرة ولم يتأكد من ضبط المكيف وحتى يعمل على التخلص من شكه، يجب أن يبحث داخل ريموت المكيف على أيقونة ().

كما أنه من الممكن أن يقوم بالبحث عن كلمة Cool وهذه الحالة تنطبق على أغلب أجهزة المكيف أي كان أسمها.

علامة أو رمز الشجرة في المكيف

هناك بعض العلامات التي تظهر على جهاز المكيف ويريد الشخص معرفتها حتى يمكن معرفة طريقة تشغيل المكيف على البارد ويكون ذلك من خلال ما يلي.

تدل علامة الشجرة التي تتواجد في ريموت جهاز المكيف على أن المكيف يمكن تفعيله على الوضع الصحي healthy Mode.

حيث تعمل هذه الخاصية على عمل توازن كبير في درجة حرارة الهواء الذي يخرج من المكيف وكذلك الوضع الصحي للأسرة في الغرفة.

كما أنه يعمل على التخلص من جميع البكتيريا التي تتواجد في الهواء وكذلك يقوم بطرد الغبار والأتربة من الغرفة بشكل سريع للغاية.

كما أن هذا الوضع يشبه إلى حد كبير وضع Plasma الذي يتواجد في الكثير من المكيفات.

أفضل درجة حرارة للمكيف في الصيف

البعض من الأشخاص يريدون معرفة ما هي أقل درجة حرارة يمكن ان يتم وضع المكيف عليها وذلك حتى يتم ضبطه على هذه الدرجة ويكون ذلك من خلال ما يلي.

في الطبيعي يتم ضبط درجة حرارة المكيف على أي درجة طبقا لدرجة الحرارة السائدة في البلد سواء كانت مرتفعة أو منخفضة.

حيث تعتبر أفضل درجة حرارة للمكيف في فصل الصيف في معظم دول ذات المناخ المعتدل هي درجة الحرارة 22 درجة مئوية ويكون على الوضع البارد.

حيث يعمل وضع درجة الحرارة على 22 في تخفيض درجة استهلاك الطاقة، كما أنها تعمل على توفير ما يصل إلى حوالي 20% من سعر الكهرباء كل يوم.

كما أنه درجة الحرارة عندما يتم وضعها على هذه الدرجة فإنها تقوم بتخفيف الضغط القوي الذي يكون على المكيف وتحافظ على تواجد الغاز داخل المكيف لفترة طويلة.

بعض الأزرار في جهاز المكيف

هناك الكثير من الأزرار التي تتواجد في ريموت جهاز المكيف والتي يجب التعرف عليها حتى يتم استخدام المكيف بطريقة صحيحة وآمنه والبعض منها ما يلي.

يعني زر ON/OFF أنه زر الإغلاق والتشغيل.

زر drying mode هذا يعني وضعية التجفيف.

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