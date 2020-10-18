طريقة تغيير الرقم السري للايميل

يبحث العديد من الناس عن طريقة تغيير الرقم السري للايميل حيث تتعدد أنواع الايميل وكل نوع له طريقة تغيير محددة ويجب الالتزام بجميع الطرق المحددة لكل ايميل حتى تتمكن من تغيير كلمة السر الخاصة بك.

طريقة تغيير الرقم السري للجيميل من خلال المتصفح

يوجد خطوات محددة حتى تتمكن من تغيير الرقم السري الخاص بحساب بريد جيميل الإلكتروني عن طريق أحد متصفحات الإنترنت المتاحة على جهاز المستخدم:

يجب التوجه عن طريق أحد متصفحات الإنترنت إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة بإعدادات حساب جيميل.

يجب الضغط على زر الذهاب إلى حساب جوجل (Go to Google Account) الذي يظهر باللون الأزرق في أعلى شاشة الموقع.

يجب أن تقوم بتسجيل معلومات الدخول إلى حساب جيميل الذي ترغب في تغيير كلمة الرقم السري الخاص به وقد يتطلب الأمر تأكيد المستهلك هويته إذا كان نظام المصادقة الثنائي مفعلًا.

الضغط على علامة تبويب الأمان (Security) ثم تنتقل إلى أسفل القائمة الموجودة على الشاشة حتى تصل إلى قسم الدخول إلى جوجل (Signing in to Google) ثم تضغط على اختيار كلمة السر (Password).

يجب التأكد من هوية المستخدم عن طريق إدخال كلمة المرور الحالية التي توجد على الحساب.

يجب إدخال كلمة المرور الجديدة ويب أن تكون مزيج من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز الخاصة.

تقوم بالضغط على الزر الأزرق الذي يتواجد بعنوان تغيير كلمة المرور (Change Password).

تغيير باسورد جيميل من خلال التطبيق

تختلف طريقة تغيير الرقم السري للايميل على هواتف آيفون عن الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد وتعتبر خطوات تغيير كلمة المرور الخاصة بحساب جيميل على هواتف آيفون نوضحها من خلال موقع المواطن وهي:

القيام بفتح برنامج جيميل على هاتف آيفون ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب الذي ترغب في تغيير كلمة المرور الخاصة به.

الضغط على رمز القائمة المتواجدة على هيئة ثلاثة خطوط متوازية والتي تظهر أعلى شاشة البرنامج.

الضغط على الإعدادات (Setting) ثم تختار حساب جيميل الذي ترغب في كلمة المرور الخاصة به.

الضغط على اختيار إدارة حساب جوجل الخاصة بك (Manage your Google Account) والتي تظهر في قسم الحساب.

الضغط على اختيار الأمان (Security) ثم تضغط على اختيار كلمة المرور (Password) التي تظهر في قسم الدخول إلى جوجل.

تقوم بإدخال كلمة المرور الحالية (Current Password) ثم تضغط على زر التالي (Next).

تقوم بإدخال كلمة المرور الجديدة (New Password) ثم تقوم تأكيدها عن طريق إدخالها مرة أخرى ثم تختار خانة تغيير كلمة المرور.

أما بالنسبة لـ طريقة تغيير الرقم السري للايميل الخاص بحساب جيميل على الهواتف التي تعمل على نظام الأندرويد هي:

فتح قائمة الإعدادات (Setting) في الهاتف الذي يعمل على نظام تشغيل أندرويد.

اختيار Google من قائمة الإعدادات ثم الضغط على اختيار إدارة حساب جوجل الخاصة بك (Manage your Google Account).

الضغط على اختيار الأمان (Security) الذي يظهر أعلى الشاشة.

الضغط على اختيار كلمة المرور (Password) الذي يظهر في قسم الدخول إلى جوجل (Signing in to Google).

تقوم بإدخال كلمة المرور الجديدة ثم تضغط على اختيار تغيير كلمة المرور (Change Password).

طريقة تغيير الرقم السري للايميل الخاص بحساب ياهو

يوجد خطوات محددة لتغيير كلمة السر على حساب ياهو سواء من خلال المتصفح أو التطبيق حيث خطوات تغيير باسورد ياهو من خلال المتصفح هي:

الدخول عن طريق أحد متصفحات الإنترنت المتاحة على جهاز المستهلك إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة ببريد ياهو.

تسجيل عنوان البريد الإلكتروني (Email address) للحساب الذي ترغب في تغيير كلمة السر الخاصة به ثم تنقر على زر التالي.

تقوم بإدخال كلمة المرور للحساب ثم تضغط على زر تسجيل الدخول (Sign in).

الضغط على صورة الملف الشخصي الخاصة بالمستخدم والتي تتواجد في أعلى شاشة الموقع.

تقوم باختيار معلومات الحساب (Account info) من القائمة التي تتواجد على الشاشة.

الضغط على اختيار أمان الحساب (Account security) ثم تقوم بإعادة إدخال تفاصيل الدخول لحساب ياهو مرة أخرى وتكون عبارة عن عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الحالية للحساب.

الضغط على اختيار تغيير كلمة المرور (Change Password) ثم تقوم بإدخال كلمة المرور الجديدة والتأكيد عليها من خلال إدخالها مرة أخرى.

الضغط على زر متابعة (Continue) ثم الضغط على اختيار يبدو جيدًا (Looks good) لاستكمال عملية تغيير كلمة المرور الخاصة بحساب بريد ياهو.

أما عن طريقة تغيير الرقم السري للايميل الخاص بحساب ياهو من خلال التطبيق له طريقة محددة وهي:

فتح برنامج بريد ياهو على جهاز المستخدم ثم تضغط على صورة المستخدم الشخصية (Profile picture).

اضغط على اختيار إدارة الحسابات (Manage Accounts) ثم تقوم باختيار معلومات الحساب (Account info).

الضغط على اختيار إعدادات الأمان (Security settings).

تقوم بإدخال كلمة المرور الحالية وتختار تغيير كلمة المرور (Change password).

الضغط على اختيار أفضل تغيير كلمة المرور الخاصة بي (I would rather change my password).

تقوم بإدخال كلمة المرور الجديدة التي يريد المستخدم بالتغيير إليها ثم يقوم بإدخالها مرة أخرى لتأكيدها.

الضغط على زر متابعة (Continue).

ملحوظة: لا يمكن تغيير كلمة السر ببرنامج آوت لوك من خلال تطبيق الهواتف المحمولة حيث يجب تغييرها من صفحة الإنترنت الخاصة بذلك وعند مواجهة مشكلة في مزامنة كلمة المرور الموجودة على التطبيق يجب حذف الحساب من التطبيق ثم تقوم بإضافته مرة أخرى.

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