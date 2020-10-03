طريقة حذف الطلب المعلق في نظام فارس لدى قائد المدرسة

المواطن - الرياض

كشف محمد الزارع المهتم بشؤون المعلمين عن طريقة حذف الطلب المعلق لدى القائد في نظام فارس.

وقال الزارع: يتم حذف الطلب المعلق عند القائد من حساب المعلم عبر الدخول على الخدمة الذاتية ثم الإجازات ثم اختيار حذف إجازة معلقة عند المدير المباشر.

وأضاف أنه في حال كان الطلب معلقًا عند موظف غير المدير يتم التواصل معه لرفض الطلب ثم يتقدم الموظف بطلبه من جديد.

طريقة التسجيل في نظام فارس

ويمكن التسجيل بنظام فارس من خلال الخطوات التالية قبل التقديم على إجراءات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام فارس

تحديد الخيار المطلوب (تسجيل جديد – تغيير كلمة السر – تفعيل مستخدم سابق).

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال الآيبان الذي يتم صرف الراتب عليه.

إدخال البريد الإلكتروني.

إدخال الرمز التأكيدي ثم التسجيل.

طريقة تحديث البيانات

وكان وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ أصدر تعميمًا في وقت سابق لجميع قطاعات الوزارة والملحقيات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية من مستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون.

ويتم التحديث عبر منصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإضافة المؤهلات العلمية والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس.

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