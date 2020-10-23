طريقة دجاج بالفرن لذيذة

لحوم الدجاج غنية بالبروتينات لذلك تسعى الأمهات على تقديمها لأفراد أسرتها بكل يومي ولكن تريد معرفة طريقة دجاج بالفرن لذيذة من أجل التجديد بطرق طهي الدجاج ومن أجل تقليل نسبة الدهون.

طريقة تحضير صينية دجاج بالفرن

قدم موضع المواطن أفضل طريقة دجاج بالفرن لذيذة من خلال الآتي:

المكونات

أوراك دجاج. كوسا. جزر. بصل. بطاطس. ثوم بودر. بصل بودر. بابريكا. شطة. فلفل أسود. زنجبيل. كركم. صلصة طماطم. معجون من الفلفل الأحمر سواء كان بارد أو حار بحسب الرغبة. هيل. قرفة. ملح. زيت زيتون. ماء.

التحضير

نحضر أوراك الدجاج ونبدأ في تنظيفها بالماء والخل والليمون.

ثم يتم وضع ملعقة صغيرة من الثوم البودر وملعقة صغير من البصل البودر وملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة صغيرة من الشطة وننثر فلفل أسود وزنجبيل بودر وكركم.

وبعد أن تترك قطع الدجاج مع البهارات لمدة ربع ساعة يتم تجهيز صوص الدجاج من خلال خلط ملعقتين من معجون الطماطم ثم يقلبون جيدًا حتى يندمجوا.

ثم نقوم بوضع ملعقة من معجون الفلفل أحمر بارد أو حار وذرة هيل وملعقة صغيرة قرفة وملح وملعقة كبيرة زيت زيتون وكوبين من الماء.

ثم نستمر في التقليب حتى يندمج جميع المكونات ونحصل على مزيج قوامه سميك.

نبدأ في تقطيع الخضار في شكل حلقات من الكوسا والجزر والبصل يقطع على شكل شرائح والبطاطس تقطع على شكل حلقات ونبدأ في رصها في الصينية التيفال ونضع على وجهها قطع الدجاج.

ثم نبدأ في وضع الصوص كطبقة كاملة على وجهة الخضار والدجاج ثم تقوم بتغليف الصينية بورق زبدة أو فويل ثم توضع في الفرن على درجة حرارة مائة وعشرون وتترك لمدة خمسة وأربعون دقيقة.

وبمجرد وصول الدجاج إلى اللون الأصفر يتم إخراج الصينية من الفرن ثم تقدم.

طريقة تحضير صينية دجاج بالأرز في الفرن

من أشهى طرق تخضير الدجاج هي طريقة دجاج بالفرن لذيذة مع الأرز المصري أو البسمتي:

المكونات

قطع دجاج يفضل أفخاذ الدجاج. بصل. ورق غار. زيت. طماطم مفرومة. ماء. روب. ملح. فلفل اسود. كمون. كركم. كزبرة. معجون طماطم. ثوم. بطاطس. ماء كادي. زعفران. ماء ورد.

التحضير

نحضر قدر ونضع به القليل من الزيت مع بصلة مفرومة مع ورق غار ويتم التقليب على النار حتى يتغير لون البصل ثم نسقط الدجاج النظيف ونستمر في التقليب حتى يتحول لون الدجاج.

ثم نبدأ في سكب كوب من عصير الطماطم وكوب ماء ومعلقة روب وثوم مفروم وملح وكزبرة خضراء مفرومة ثم يتم وضع غطاء القدر لحين تمام النضج.

نحضر كوبين من الأرز النظيف يتم وضعه في ملء ساخن وتركه لمدة ستين دقيقة حتى يلين بشكل طفيف ثم يتم تصفيته من الماء.

نحضر قدر ونضع به ماء ساخن وورق غار ولومي وقرفة وهيل وقرنفل وزيت وملح بحسب الرغبة ونسقط الأرز به ويرفع على النار ويقلب ويترك لمدة ثماني دقائق حتى ينضج ثم يتم إزالته من الماء وتصفيته جيدًا.

نحضر صينية غير قابلة للصق الطعام بها ونضع كميه من الأرز تقدر بحوالي ثلاث أرباع حجمه في قاع الصينية ثم ينثر عليه ماء العادي والزعفران المقلب في ماء الورد.

ثم يتم وضع الدجاج في شكل طبقة ثانية على وجه الأرز ثم يغلف بمعجون الطماطم ويوضع على وجههم طبقة من البطاطس المقلية على شكل أصابع ثم يوضع ما تبقى من الأرز وهو الربع الأخير.

وأخيرًا ينثر على وجهه ماء الورد بالزعفران ويغلف الصينية بورق الفويل ويوضع في الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون لمدة خمسة عشر دقيقة.

طريقة عمل الدجاج بالجبن في الفرن

هل سبق لم وقمت بتجربة طريقة دجاج بالفرن لذيذة مع الجبن الموتزاريلا عليك تطبيقها من خلال الخطوات التالية:

المكونات

قطع دجاج يفضل أن تكون صدور. بصل. فلفل أخضر. جزر. قشطة. جبن. مايونيز. فلفل أسود. ملح. خبز. طحينة. موتزاريلا.

التحضير

نحضر مقلاة كبيرة أو قدر ونضع بها ملعقة من الزيت ونصيف له البصل المفروم ونستمر في التقليب حتى يتغير لون البصل إلى اللون الأصفر أو البني.

ثم ننزل بقطع الدجاج الغير محتواه على عظام ونبدأ في تقليب الدجاج مع مراعاة تهدئة النار لمدة خمسة عشر دقيقة وعندما تتغير لون الدجاج يتم وضع فلفل أخضر وجزر مبشورين ونقلبهم وتبقى على النار لمدة شعر دقائق.

ثم نبدأ بسكب القشطة مع الجبن الفيتا وكأس صغير من المايونيز وننثر الفلفل الأسود والملح ونبدأ في التقليب الجيد حتى يمتزج المكونات سوياً.

ثم نحضر صينية ونضع في قاعها طبقة من الطحينة ونبدأ في وضع خبز صمون مجزأ إلى قطع صغيرة ثم نبدأ في وضع قطع الدجاج وعلى وجهها طبقة من الصوص التي تم تجهيزه فيما قبل بحيث تكون الطبقة سميكة.

ثم يتم ضبط الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية وينثر على وجه الدجاج والصوص الجبن الموتزاريلا المبشورة ثم ندخل الصينية للفرن وتترك حتى تنضج بعد عشرون دقيقة.

طريقة مقلوبة الدجاج والباذنجان بالفرن

مقلوبة الباذنجان هي طريقة دجاج بالفرن لذيذة مدمج معها الباذنجان والقرنبيط وهي كالآتي:

المكونات

باذنجان. قرنبيط أرز. دجاج مقطع. قرفة. كاري. ملح. بصل. كمون. فلفل اسود. هيل. خردل. ثوم. صلصة طماطم.

التحضير

نحضر قدر نضع به قطع الدجاج النظيفة مع ملعقة كمون وملعقة ملح وملعقة فلفل أسود وقرفة وهيل وملعقة خردل وثوم بودر أو مفروم وملعقة من صلصة الطماطم ثم يتم تقليب الدجاج بها بشكل جيد.

ثم يرفع القدر على النار حتى تنضج الدجاج لابد من تقليبها من حين لآخر حتى نحصل على مرق خاص بالدجاج.

ثم نحضر صينية ونضع بها طبقة من الباذنجان المقطع وطبقة من القرنبيط المقطع وطبقة من الأرز المتروك في الماء منذ فترة تصل إلى نصف ساعة.

ثم نحضر كوب من الماء ونضع به بصل مفروم وقرفة وكاري ويرفع على النار حتى تمام الغليان ثم نبدأ في وضع طبقة من الأرز ويوضع مقدرا من المرق مناسب وعند الغليان يتم وضع قطع الدجاج.

ثم تغلف بالفويل وتبقى على نار هادئة لمدة خمسة عشر دقائق وعند تمام النضج يتم قلبها على صحن وتقدم.

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