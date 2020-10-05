طريقة ربط ايميل العمل بالجوال

الكثير من الأشخاص الذين يعملون ويسألون عن طريقة ربط ايميل العمل بالجوال وذلك حتى يمكنهم التحكم من حساب الشركة والأيميل الخاص بالعمل من خلال الهواتف الجوال في المنزل.

طريقة فتح ايميل الشركة على الايفون

تعتبر طريقة فتح أيميل الشركة من الهاتف الجوال من أهم الطرق التي يبحث عنها العديد من الأشخاص الذين يعملون حول العالم، حيث يسأل البعض عن طريقة ربط ايميل العمل بالجوال وموقع المواطن سوف يقدم أفضل الطرق والخطوات التي تساعد في الدخول على ايميل العمل من الهاتف.

تختلف طرق الأندرويد عن طرق الأيفون فيجب معرفة طريقة استخدام كل واحد بالطريقة الصحيحة ويكون ذلك بإتباع بعض الخطوات.

في البداية يتم الانتقال إلى إعدادات الهاتف الجوال والتي تكون موجودة في كلمة الضبط.

وفي الخطوة الثانية يتم اختيار خيار كلمات السر والحسابات التي تكون في الهاتف.

يتم الانتقال إلى أسفل القائمة حتى يقوم الشخص باختيار إضافة حساب.

في الخطوة التالية يجب النقر على كلمة آخر والتي تتيح للشخص إضافة حساب بريد.

يجب حتى تتم المتابعة الحاجة إلى الاسم وكذلك عنوان البريد الالكتروني وكذلك كلمة السر الخاصة بالحساب.

ثم يتم الضغط على كلمة التالي وسوف يقوم الهاتف بالبحث بسرعة عن العنوان الخاص الإيميل ومن ثم يتم الضغط على تم وذلك حتى يتم إضافة البريد إلى الهاتف الجوال الخاص بالشخص.

إذا لم يتمكن الهاتف من العثور على الإيميل الخاص بالشركة التي يبحث عنه الشخص فيكون هناك بعض الطرق الأخرى التي يجب اتباعها.

الدخول إلى ايميل الشركة بشكل يدوي

إذا لم يستطع الهاتف الوصول إلى الحساب الذي يبحث عنه الشخص بطريقة الكترونية فهناك الطريقة اليدوية التي يمكن استخدامها للعمل على طريقة ربط ايميل العمل بالجوال ويكون ذلك من خلال ما يلي.

يتم المتابعة من خلال الضغط على خيار التالي

ثم يجب اختيار خيار POP أو خيار IMAP وذلك يكون على حسب إعدادات البريد نفسه.

يتم إدخال معلومات عن خادم البريد الوارد والتي تكون مطلوبة.

كذلك يجب إدخال المعلومات الخاصة بخادم البريد الصادر والتي يوفر إليها موقع الشركة أو مقدم خدمة الإيميل ومن الممكن أن تكون من خلال البحث عنها بطريقة يدوية.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يجب على الشخص النقر على حفظ وذلك لإنهاء الأمر.

طريقة الدخول على ايميل الشركة الأندرويد

تعتبر طريقة ربط ايميل العمل بالجوال من أسهل الطرق التي يمكن للشخص القيام بها وتساعده في حل الكثير من مشاكله.

باستخدام الهاتف المحمول يجب على الشخص الضغط على جوجل بلاي.

ثم يتم البحث عن تطبيق اوت لوك في خانة البحث المتواجدة في تطبيق جوجل وذلك حتى يتم تثبيته على الهاتف الجوال.

يجب في الخطوة التالية أن يتم الضغط على خيار بدء الاستخدام وذلك لتطبيق الأوت لوك للمساعدة في معرفة بيانات فتح الإيميل.

في الخطوة التالية يجب فتح قائمة File ومن ثم الضغط على خيار الإعدادات الموجود بها.

يتم المتابعة والضغط على إضافة حساب بريد إلكتروني للشركة.

يتم المتابعة والضغط على كتابة عنوان البريد التجاري الخاص بالشركة التي يستخدمها الشخص ثم كتابة كلمة السر لحساب الشخص.

تطبيق الهاتف الافتراضي للاندرويد والأيفون

إذا كان الشخص لا يرغب في تنزيل كل هذه البرامج فيمكنه من استخدام تطبيق الهاتف الافتراضي الذي يتواجد على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون ويكون ذلك عن طريق بعض الخطوات.

يقوم الشخص في البداية بالذهاب لإعدادات الهاتف.

ثم يتم الضغط على كلمة حسابات ثم يجب العثور على كلمة إضافة حساب والتي تتواجد في أسفل القائمة.

ثم يجب النقر على Microsoft exchange.

في الخطوة التالية يجب إدخال الإيميل الخاص بالشركة ثم كلمة المرور.

ثم الضغط على إعداد يدوي.

سوف يجد الشخص أن خانة أسم المستخدم لا تحتاج سوى إضافة عليها g net.

ثم في الخانة الخاصة بخادم exchange أضف.

يجب الضغط على كلمة التالي ثم الموافقة على إجراءات الأمان.

ثم تحديد الاسم الخاص بالبريد على الهاتف ثم سيضاف إلى حسابات الهاتف.

أجزاء عنوان البريد الإلكتروني

هناك بعض الأجزاء التي يتكون منها البريد الالكتروني والتي يجب معرفتها بطريقة جيدة ومنها ما يلي.

الجزء الأول هو اسم المستخدم ويعتبر هذا الجزء يتواجد في بداية عنوان البريد الالكتروني وهو اسم يختاره المستخدم.

والجزء الثاني هو الرمز @ حيث يعتبر هذا هو الفاصل بين أسم المستخدم وكذلك اسم النطاق.

حيث يقوم برنامج البريد الإلكتروني بقراءة ما قبل هذا الرمز حتى يتعرف على أنه اسم المستخدم.

اسم النطاق وهو الجزء الأخير من أجزاء العنوان البريد الالكتروني والذي يقوم باستضافة حساب الإيميل الخاص بالمستخدم.

قواعد إنشاء عنوان بريد إلكتروني صحيح

هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها عند إنشاء بريد الكتروني بطريقة صحيحة وهذه القواعد هي.

أن لا يزيد طول اسم المستخدم في عنوان البريد الالكتروني عن 64 حرف.

أن لا يحمل البريد أكثر من علامة @.

عدم استخدام بعض الرموز الخاصة في عنوان البريد الالكتروني ومنها إشارة التعجب وكذلك إشارة الشباك والدولار والمئوية.

تغيير اسم البريد الإلكتروني

العديد من الأشخاص يبحثون عن الطريقة الصحيحة حتى يتم تغيير اسم المستخدم.

يتم فتح الجيميل، ثم فتح الإعدادات التي تظهر أعلى الشاشة.

والنقر على خيار الحسابات والاستيراد أو خيار الحسابات.

يتم الضغط على تعديل المعلومات والذي يظهر في خانة إرسال الإيميل.

ثم الضغط على حفظ التغييرات.

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