طريقة شوربة الكريمة بالدجاج

بما أن لحم الدجاج غني بالبروتينات بالإضافة إلى أنه في متناول الجميع من حيث السعر فالكثير يحب معرفة طريقة شوربة الكريمة بالدجاج من أجل تناولها وتقديمها لأفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين لا يحبون اللحوم بأنواعها.

طريقة تحضير الدجاج بالكريمة والمشروم

وضح موقع المواطن طريقة شوربة الكريمة بالدجاج والمشروم اللذيذة لمن يستفسر عن تحضيرها حتى يفيد جسمه بالعناصر الغذائية التي توجد في الدجاج والمشروم من خلال الآتي:

المكونات

صدور دجاج. إكليل الجبل. فلفل أسود. بصل. زيت زيتون. سمن. زبدة. مشروم. ثوم. صوص باربكيو. دقيق. لحم. كريمة طبخ. لبن. دقيق.

التحضير

نحضر إناء ونضع به كوب ونصف كوب من الحليب مع كوب ونصف كوب من الدقيق الأبيض ونبدأ في تقليبهم بشكل جيد ثم ننزل بست ملاعق زبدة وسمنة معًا بمقادير متاسوية بنسب 1:1 ثم ترفع على النار.

ثم نهتم بالتقليب منعًا من تكتل المزيج وحتى نشعر بأن القوام أصبح سميك ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبرد.

نبدأ في تحضير صدور الدجاج المنزوع العظام بحسب الكمية التي تكفي عدد الأفراد ونبدأ في تقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

وتوضع في قدر وبه ثلاث ملاعق كبيرة من السمن وملعقة من زيت الزيتون مع مراعاة تسخينهم قبل وضع الدجاج.

ثم نبدأ في وضع ملعقة من إكليل الجبل والفلفل الأسود بحسب الرغبة مع دوام التقليب حتى يتغير لون الدجاج حتى يتغير لونه وتجف المياه من حوله.

ثم نسكب البطل المفروم مع داون التقليب حتى يتغير لونه ويصبح لونه أصفر باهت، ثم يتم وضع الدجاج والبصل في طبق ويتركوا جانبًا.

ثم نحضر قدر نضه به ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة زبدة ثم ننزل بالمشروم المقطع مع التقليب ثم نضيف الثوم البودر أو المفروم مع دوام التقليب صم نضع صوص الباربكيو مع عدم التوقف عن التقليب.

ثم نعيد الدجاج والبصل إلى المكونات السابقة ونبدأ في تقليبهم جميعًا حتى تمتزج قطع الدجاج مع المشروم ويفضل وضع ملعقة دقيق أثناء التقليب ونسكب كوب من مرق الدجاج ونقلب لمدة دقيقة.

ثم نضع كريمة الطبخ الجاهز او التي سبق تحضيرها مع التقليب وعندما نشعر أن القوام اصبح سميكًا وتحول إلى اللون الأبيض يتم رفعه من على النار.

طريقة تحضير الدجاج بالكريمة والخضار

أقر الكثير بأن طريقة شوربة الكريمة بالدجاج والخضار شهية جدًا جعل الصغير والكبير يحب أن يتناول الدجاج بجانب الخضار وهي كالآتي:

المكونات

جزر. كريمة دجاج. ذرة. شوفان. ماء.

التحضير

نحضر إناء أو مقلاة ونضع بها الدجاج المقطع والمخلي من العظم وبصلة صغيرة مقطعة عليه وفلفل أسود وكمون ثم يرفع على النار مع دوام التقليب حتى يتغير لونه ويجف مائه.

من الممكن إضافة القليل من الماء وترك الدجاج يغلي وينضج من اجل الحصول على مرق منتج من لحم الدجاج يجعل الوجبة نكهتها أفضل.

نحضر قدر نضع به ماء ونسقط به الجزر المقطع أو المفروم ويرفع على النار حتى يغلي لمدة دقيقتين.

ثم يتم وضع مرق الدجاج من كنور أو ماجي وكوب ماء وكوب ذرة ثم يضافوا إلى الجزر مع التقليب حتى تمام السلق.

ثم نسقط الشوفان مع الدجاج المقطع والكريمة الجاهزة الخاصة بالطبخ مع الجزر والذرة ويتم التقليب بشكل جيد وبعد أن نحصل على القوام الذي نريده يتم رفع القدر من على النار.

ويوضع الخليط في أطباق التقديم.

طريقة تحضير الدجاج بالكريمة والشعيرية

تمتاز الشعيرية بطعمها الجميل فهل سبق وقمت بتجربة طريقة شوربة الكريمة بالدجاج والشعيرية وإذا كانت الإجابة بلا فعليك باتباع الآتي:

المكونات

عبوة شوربة كنور الدجاج. شعيرية. ماء. كريمة طبق. صدور دجاج. جزر. كرفس. ثوم. زيت زيتون.

التحضير

لابد من البدء بسلق قطع الدجاج أو تقليبها في مقلاة على نار هادئة حتى تفقد المياة التي تحتوي عليها وتجف ويتغير لون قطع الدجاج.

يتم إحضار مقلاة ونضع بها ثوم مفروم وجزر مبشور وكرفس مقطع وترفع على درجة حرارة متوسطة مع التقليب حتى يتغير اللون.

ثم ننزل بعبوة شوربة كنور الدجاج مع الشيعيرية ونستمر في التقليب ويترك المكون حتى يغلي ثم تهدأ النار وتترك لاستكمال الغليان لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بجلب قطع الدجاج ونقوم بوضعهافي الشورة مع الشعيرية وتفرغ عوبة كريمة الطبخ الجاهزة وتقلب جيدًا حتى يغلظ قوام المزيج وتنضج قطع الدجاج أكثر فاكثر ثم ترفع من على النار.

وتوضع في أطباق التقديم.

كيفية تحضير كريمة الدجاج بالذرة

يعطي الذرة نكهة جميلة للدجاج عندما يخلط معه ولهذا قامت السيدات بابتكار طريقة الطبخ حيث قدموا طريقة شوربة الكريمة بالدجاج والذرة من خلال الخطوات التالية:

المكونات

كريمة طبخ. شوربة كنور دجاج. شعيرية. بصل. ثوم. ذرة. كركم. بقدونس. ماء.

التحضير

نحضر قدر نضع به ملعقة زيت ونضيف له الثوم المفروم ونقلب حتى يتغير لون الثوم وتظهر رائحته الجميلة.

ثم في إناء يتم وضع كريمة الطبخ والدجاج المخلي من العظام والمقطع إلى قطع صغيرة ومكعبات والبصل المفروم والثوم المحضر مسبقًا مع التقليب بوضع كوبين من الماء بشكل تدريجي والاستمرار في التقليب.

يتم سكب شوربة كنور دجاج الخاصة بالشعيرية مع الذرة مع التقيب المستمر ومراعاة جعل النار هادئة ثم نبدأ في وضع كوب ماء على مراحل مع دوام التقليب.

ثم يتم وضع البقدونس المفروم مع دوان التقليب حتى تنضج الشعيرية والدجاج ثم ترفع من على النار وتقدم في أطباق وتأكل وهي ساخنة.

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