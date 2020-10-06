طريقة طباعة عقد تأسيس الشركات عبر موقع التجارة

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة طريقة طباعة عقد التأسيس الخاص بالشركات من خلال موقعها.

وقالت التجارة ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن هذا يأتي من خلال الدخول عبر رابط الخدمة: هنا، ثم الضغط على خيار اتخاذ إجراء في جدول الشركة المراد طباعة عقدها ومن ثم اختيار استعراض الشركة، ثم قائمة نسخ العقد، وبعدها الضغط على العقد في الجدول وطباعته.

وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟

وقالت الوزارة: إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار.

كما أوضحت طريقة نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا، وقالت: إنه يتم نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: هنا.

ولفتت إلى أنه يتطلب لنقل ملكية السجل التجاري شهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية، وألا يكون الاسم التجاري للسجل “بالاسم الشخصي”.

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