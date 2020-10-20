طريقة عمل الجمبري في الكيس الحراري

الجمبري من البحريات التي يحبها الجميع سواء كان مقلي أو مشوي ولهنا الكثير يسأل عن طريقة عمل الجمبري في الكيس الحراري لأنها طريقة جديدة وغير منتشرة ولكن من قام بتجربتها أقر بأن طعمها لذيذ جدًا.

الجمبري بخلطة الكايجن وكيس الفرن

يقدم موقع المواطن طريقة عمل الجمبري في الكيس الحراري من أجل الاستكتاع بطعمه الجميل الذي يبعد عن الزيوت والمقليات كما هو معتاد في طهي الجمبري:

المكونات

جمبري. بطاطس. ذرة. ثوم. زبدة. فلفل أحمر. ليمون. صوص صوي مملح. كزبرة خضراء. بهارات الكايجن. بهارات السمك. كيس خاص بالفرن.

التحضير

يتم إحضار كيلو من الجمبري ومن الممكن الزيادة في مقدار الجمبري من أجل إشباع الأفراد ثم يتم تنظيفه بالماء والملح والخل بشكل جيد.

ثم نقوم بتنظيف البطاطس وتقطيعها إلى مكعبات.

نحضر إناء ونضع به كمية الجمبري بالكامل وملعقة من بهارات الكايجن وملعقة زبده وعصير ليمون وذرة ملح بحسب الرغبة وكزبرة خضراء مفرومة ثم يتم التقليب بشكل جيد.

ثم نتابع بوضع نصف كوب ذرة والبطاطس المقطعة ثم تقلب بشكل جيد حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد.

ثم نحضر كيس مخصص للدخول بالفرن ونضع به كل المكونات السابقة ويغلق بشكل جيد ويدخل الفرن لمدة تصل إلى أربعون دقيقة.

ثم بعد تمام النضج يتم إخراج الكيس من الفرن وفتحه ويوضع في طبق التقديم ويحضر بجانبه أرز.

طريقة عمل الجمبري بصوص الكاجون في كيس الفرن

إن طريقة عمل الجمبري في الكيس الحراري بصوص الكاجون طريقة لم يختلف اثنان على حبها فهي كالآتي:

المكونات

جمبري. حبار أو سبيط. ملح. فلفل أسود. كركم. بابريكا. ريحان. فلفل احمر شطة. ثوم. جوزة الطيب. توم بودر. بصل بودر. زبدة. زيت زيتون. ليمون. ذرة.

التحضير

نحضر الكائنات البحرية بحسب الرغبة ثم نقوم بتنظيفها بالطرق المخصصة لكل نوع من المحار البحرية.

ثم نحضر مقلاة كبيرة ونضع بها ملعقتين زيت زيتون وملعقتين زبدة ثم فصين ثوم مفرومين وملح وفلفل أسود وببريكا وكركم وفلفل أحمر شطة وريحان جاف.

ثم يتم وضع المحار مثل الجمبري والحبار ونصف كوب ذرة.

ثم يتم التقليب الجيد وبشكل مستمر حتى يمتزج المكونات ويتغير لونهما مع مراعاة ان تكون النار عالية.

ثم نحضر كيس الفرن ونضع به جميع المكونات التي تم تتبيلتها على النار في الزيت والزبدة.

ثم يتم ضبط الفرن على درجة حرارة ويدخل الكيس به بعد غلقه بشكل جيد ويترك لمدة أربعين دقيقة كل خمسة عشر دقيقة يتم مراقبة المكونات فعندما تغلي وتجف المياة التي تنتجها نتيجه غليانها يتم إخراجها من الفرن.

وتقديمها بجانب أرز أبيض مطهي بالطريقة المعتادة وهي تنظيف الارز ووضع عليه مقدار مناسب من الماء والملح ويرفع على النار حتى تجف مائه وينضج الأرز.

طريقة عمل جمبري بالخضار

من الممكن طهي الجمبري بجانب مجموعة من الخضار من اجل تقديم طبق متكامل العناصر الغذائية:

المكونات

جمبري. أرز بسمتي. جزر. كوسا. بطاطا. زبدة. ملح. فلفل أسود.

التحضير

يتم إحضار كميات مناسبة من الجزر والكوسا والبطاطا ونبدأ في تقطيعهما وتنظيفهما ويوضعوا في ماء وترفع على النار حتى تمام الغليان والسلق.

ثم نحضر الأرز البسمتى بالكمية المرغوب بها ويتم تنظيفه ووضعه في ماء ساخن لمدة نصف ساعة ثم يطهى بالطريقة المعتادة له وهي يوضع على النار في ماء ساحن ويسلق.

ثم نحضر مقلاة ونضع بها ملعقة كبيرة زبدة ونسقط الكوسا والجزر والبطاطا المسلوقين والجمبري الجاهز والمجمد والأرز المسلوق كل هذا يتم تقليبه حتى يتغير لونه ويصبح احمر وذهبي.

ثم يضاف لهم الملح والفلفل الأسود ويتم التقليب بشكل جيد ثم يوضعوا في اطباق التقديم.

طريقة عمل فيتوتشيني بالجمبري

المكونات

جمبري. مكرونة فيتوتشيني. ثوم. فلفل أخضر. زبدة. جبنة بارميزان او موتزاريلا. فلفل أسود. قرفة. ملح. كريمة. حليب. قشطة.

التحضير

نحضر مقلاة ونضع بها ملعقة زبدة وثوم مفروم ويتم تقليبهم حتى يتغير لون الثوم ويصبح بني ثم يترك جانبًا.

نحضر قدر نضع به ماء ساخن ونسقط به المكرونة الفيتوتشيني ونضع ذرة ملح وزيت وتترك حتى تغلي وتسلق المكرونة بشكل جيد ثم تنزع من الماء الساخن ثم يتم وضع الماء البارد عليها وتركها جانبًا.

نحضر المقلاة التي بها الثوم المقلي ونضع عليها الجمبري مع التقليب ثم يتم وضع غطاء عليهم وتترك على نار هادئة حتى تنضج ثم يرفع الغطاء وتسكب الكريمة والحليب مع التقليب.

وعند بدأ الخليط في الغليان يتم وضع الجبن والفلفل الأخضر المقطع إلى أجزاء كبيرة والجبن الموتزاريلا مع التقليب حتى يمتزج جمع المكونات وتنضج.

ثم نحضر طبق التقديم ونضع به المكرونة وفوقها الجمبري بالكريمة ثم ينثر عليها البقدونس المفروم ثم تقدم.

طريقة عمل ساندوتش جمبري بالشيتوس

المكونات

جمبري منزوع القشور. فلفل أسود. كاري حار. ثوم بودر. ملح. زيت زيتون. زبادي. دقيق. جبز تورتيلا. جبنة موتزاريلا. زيتون أخضر وأسود.

التحضير

بعد أن يتم تنظيف الجمبري ونزع قشورة وكيس الرمل الذي به يتم تقليبه في معلقة من فلفل أسود وكاري حار بمقدار نصف ملعقة صغيرة وملعقة ثوم بودر وذرة ملح والقليل من زيت الزيتون وملعقتين زبادي.

ثم يتم تقليب المكونات السابقة والجمبري بالدقيق ووضعه في مقلاه بها زيت من أجل أن يقلى ويتحول لونه إلى اللون الاحمر.

ثم نحضر جبز التورتيلا ونبدأ في إضافة الجمبري المقلي والجبن الموتزاريلا والزيتون الأخضر والأسود الخالي من البذور وبعض اصابع الشيتوس الجاهزة.

ثم يوضع في الفرن حتى يحمص ويجف ثم يخرج من الفرن ويقدم.

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